Blue präsentiert Yeti Nano – Das neue USB-Mikrofon für Aufnahmen und Streaming

Blue, seit 20 Jahren führender Anbieter von Audiotechnologie und Design, kündigt die Einführung des Yeti Nano an, ein Premium-USB-Mikrofon, das für Podcasting in Broadcast-Qualität, YouTube-Produktionen, Game-Streaming, Skype/VoIP-Anrufe und Voiceover-Anwendungen entwickelt wurde. Inspiriert durch das meistverkaufte Mikrofon Yeti, bietet Yeti Nano die legendäre Blue Klangqualität, ein kompaktes Design und einen Plug-and-Play-Betrieb für sofortiges Streaming am PC oder Mac. Das hochwertige Finish macht auf der Kamera und auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Mit einem latenzfreien Kopfhörerausgang und Reglern für Richtcharakteristik, Kopfhörerlautstärke und Mikrofonstummschaltung ist Yeti Nano das unverzichtbare Mikrofon für jeden Broadcaster – alles für 119,99 € UVP.

„Mit Yeti Nano können Content-Produzenten problemlos mit dem charakteristischen Studioklang von Yeti aufnehmen und streamen, und zwar in einem neuen, kompakten und optimierten Design, das sich perfekt in jeden Desktop einfügt„, so Tommy Edwards, Leiter für Produkt-Management. „Egal ob Sie spielen, geschäftlich telefonieren oder etwas Neues aufnehmen, Sie werden jedes Mal laut und deutlich mit unglaublicher Klangqualität gehört.“

Yeti Nano bietet Klang in Studioqualität mit zwei speziell abgestimmten Kondensatormikrofonkapseln, die der Stimme eine außergewöhnliche Präsenz und Detailtreue verleihen. Yeti Nano unterstützt hochwertige 24-Bit/48kHz-Aufnahmen, sodass Podcasts oder Videos einen professionellen Produktionswert erhalten. Darüber hinaus bietet Yeti Nano eine Plug &Play-Funktion mit einer großen Auswahl an Software und Betriebssystemen, die es vielseitig und einfach in jeder Umgebung einsetzbar macht.

Yeti Nano verfügt über zwei Richtcharakteristiken direkt am Mikrofon und bietet die Flexibilität, eine einzelne Quelle oder mehrere Quellen gleichzeitig aufzunehmen. Der Nierencharakteristik-Modus nimmt Quellen auf, die sich direkt vor dem Mikrofon befinden, und ist ideal für Podcasts mit einem einzigen Host, Game-Streaming, Skype-Anrufe, Voiceover, Gesangsaufnahmen oder Instrumente. Der omnidirektionale Modus nimmt den Ton aus allen Richtungen gleichmäßig auf und ist ideal für Konferenzgespräche mit mehreren Teilnehmern oder Podcast-Interviews mit mehreren Personen.

Yeti Nano wird mit der brandneuen Blue Sherpa Companion App geliefert, die schnelle und direkte Steuerungsmöglichkeiten vom Desktop aus ermöglicht, um das Beste aus dem Mikrofon herauszuholen. Mit der neuen Software hat man die Möglichkeit Mikrofon und Kopfhörer stummzuschalten, die Verstärkung und den Pegel abzustimmen, die Richtcharakteristik zu wechseln und die Abtastraten zu ändern. Sherpa lädt auch Firmware-Updates direkt auf Ihren Yeti Nano herunter und hält den Nutzer nahtlos auf dem Laufenden. Sherpa-Unterstützung für Blue’s komplettes USB-Mikrofon-Portfolio ist in Kürze verfügbar.

Yeti Nano (UVP 119.99 €) in Shadow Grey ist in Kürze bei Media Markt, Saturn, Expert, Otto.de, Amazon und weiteren autorisierten Blue Händlern deutschlandweit erhältlich. Weitere Modelle werden demnächst im Handel erhältlich sein, darunter, Vivid Blue, Red Onyx und Cubano Gold. Für weitere Informationen besuchen Sie www.Bluedesigns.com/products/yeti-nano.