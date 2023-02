Blanc, ein stark emotionales, kooperatives Abenteuer von Gearbox Publishing und dem Entwickler Casus Ludi ist ab sofort für Nintendo Switch, Steam und Epic Games Store zum Preis von 14,99 € erhältlich. In Blanc spielt man als Rehkitz und Wolfsjunges, die zusammenarbeiten, um ihre vermissten Familien nach einem schlimmen Schneesturm zu finden. Die Spieler*innen müssen miteinander kooperieren, Umgebungsrätsel lösen, Hindernisse überwinden und sich auf die Stärken beider Kreaturen verlassen, um nach Hause zurückzukehren.

Blancs ruhige Atmosphäre und atemberaubende Schwarz-Weiß-Kunst werden die Spieler*innen auf dieser emotionalen und gemütlichen Reise fesseln. Die Umgebungen von Blanc wurden vollständig handgezeichnet und in 3D übersetzt, was einen einzigartigen visuellen Stil erzeugt. Blanc verfügt über ein einfaches Steuerungsschema. Es werden nur zwei Tasten und ein Analogstick benötigt, um jeden Charakter zu steuern. Zusammen mit dem Fehlen von Kämpfen, Game-Over-Bildschirmen, Dialogen oder Texten stellt dies sicher, dass Blanc von allen Spieler*innen unabhängig von Alter, Sprache oder Spielerfahrung gespielt werden kann. Blanc soll zur Zusammenarbeit anregen und ist am besten, wenn es mit Freund*innen oder Familie gespielt wird.

„Unser allererstes Spiel von einem bescheidenen Proof of Concept, das während eines Game Jams erstellt wurde, zu dem schönen, kooperativen Erlebnis zu machen, das es heute ist, war ein langer Weg. Als Geschichtenerzähler haben wir viel gelernt“, sagt Florent de Grissac, Mitbegründer von Casus Ludi und Game Designer bei Blanc. „Wir hoffen, dass die einzigartige handgezeichnete Kunst, der Fokus auf Zusammenarbeit und das gemütliche Gefühl beim Spielen alle dazu inspiriert, das Rehkitz für ihr Wolfsjunges zu finden und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.“

Hauptmerkmale:

Eine emotionale Reise: Erlebe die poetische Geschichte eines Wolfsjungen und eines Rehkitzes, die sich in einem plötzlichen Schneesturm verirren. Nun müssen sie sich aufeinander stützen, um ihre jeweiligen Familien wiederzufinden.

Atemberaubende, handgezeichnete Kunst: Tauche ein in den wunderschönen, von Schwarz-Weiß-Stiften beeinflussten Kunststil in atemberaubendem 3D.

Finde den Weg nach Hause: Jedes Tier hat seine eigenen Stärken, die bei der Navigation durch die ruhigen, verschneiten Landschaften helfen. Einfache Steuerung mit zwei Tasten und einem Analogstick sorgen dafür, dass alle Blanc spielen können.

Koop-Modus erforderlich: Zwei Spieler*innen übernehmen entweder die Kontrolle über das Wolfsjunge oder das Rehkitz. Führt sie durch die Umgebung, unbarmherziges Wetter und Hindernisse, denen ihr euch gemeinsam stellen müsst. Baut gemeinsam eine Beziehung auf, lokal auf demselben Bildschirm oder aus der Ferne online.

Blanc ist ab sofort für Nintendo Switch, Steam und Epic Games Store zum Preis von 14,99 € erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch auf der offiziellen Website.