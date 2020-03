Blade & Soul: Neuestes Update Verschollene Seelen ab sofort live

NCSOFT gibt bekannt, dass das neueste Update Blade & Soul: Verschollene Seelen ab sofort in Europa und Nordamerika verfügbar ist.

In diesem Update schweben sowohl das Irdische Reich als auch das Geisterreich in Gefahr: Spieler müssen sich in einer Gruppe aus sechs Spielern in das neue Verlies „Tempel der Steinschlange“ vorwagen, um die beiden seelenfangenden Bösewichte Amasa und Amayun zu bezwingen, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die gefangenen Seelen sicher ins Jenseits zu bringen.

Neben dem neuen Verlies erwartet die Spieler zudem eine Reihe neuer Ereignisse, aktualisierte Fertigkeiten und vieles mehr in Blade & Soul: Verschollene Seelen. Dies sind besondere Ereignisse, an denen Spieler teilnehmen können:

• Das Ereignis „Spezialtraining“: Bis zum 22. April wird der Pfad für hochwertige Waffen optimiert. Spieler erhalten ein kostenloses Paket mit einer Mitgliedschaft für das Spezialtraining, die gegen eine Spezialtruhe eingetauscht werden kann. Diese entwickelt sich über zwölf Ränge, die jeweils mit einem über Herausforderungen gewonnenen Schlüssel freigeschaltet werden. Weitere Details finden sich in der Ereignis-Vorschau.

• Jagdrevier des Dunkelreichs: Bis zum 22. April können Spieler über den Südbezirk von Zaiwei eine Ereigniszone betreten. Im Jagdrevier des Dunkelreichs kann die Funktion „Automatisches Jagen“ verwendet werden, die Spieler die Zone autonom nutzen lässt – allerdings ist die Zone auch ein PvP-Bereich. PvE-Kämpfe locken mit Beute wie Dunkleriten, die gegen eine Vielzahl von Gegenständen eingetauscht werden.

• Schatzgrube der Kirschblüte: Bis zum 8. April steht Spielern die Schatzgrube der Kirschblüte zur Verfügung. Sie können ihre individuelle Schatzgrube täglich kostenlos öffnen. Diese enthält eine zufällige Auswahl hochwertiger Gegenstände und Ziergegenstände, die mit Spielwährung erworben werden. Weitere Details finden sich in der Vorschau auf die Schatzgrube.

Zudem werden mit Blade & Soul: Verschollene Seelen etliche Änderungen an Gegenständen und Systemen sowie ein neuer PvP-Ring und eine Reduzierung der Weiterentwicklungskosten für mehrere bestehende Gegenstände eingeführt. Gegenstands-Sets erhalten außerdem PvP-Balanceaktualisierung und im Tempel der Steinschlange bekommen Spieler einen neuen Gürtel und Halsschmuck. Die vollständige Liste der Änderungen kann in der Vorschau auf Gegenstände und Systeme eingesehen werden.