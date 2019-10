BitFenix Saber TG Midi-Tower bei uns im Test

Ein neuer Midi-Tower ist bei uns eingetroffen und zwar handelt es sich dabei um den BitFenix Saber TG. Also haben wir uns daran gemacht das PC-Case zu zerlegen und etliche Hardware-Komponenten zu verbauen.

Wie es uns dabei ergangen ist und ob das PC-Gehäuse eine gute Wahl darstellt klärt unser Test.

Optischer Blickfang

Der BitFenix Saber TG kommt in gebürstetem Aluminium daher, dazu gesellt sich eine durchsichtige Seitenscheibe aus Tempered Glass, die einen wundervollen Einblick in das Innenleben des PCs gewährt. Als genialer Blickfang stellt sich die adressierbare RGB-LED-Beleuchtung samt Controller [1x 4-Pin RGB, 2x 3-Pin RGB, 1x Front-Button, 1x SATA-Netzkabel] an der Vorderseite heraus. Gesteuert wird die LED-Leiste entweder über das I/O-Panel oder mit der Software des Mainboards.

Genügend Platz?

Der kompakte Midi-Tower verfügt über die Maße: 454mm [Höhe], 220mm [Breite] und 465mm [Tiefe]. Gewichtsmäßig liegen wir bei schlanken 7 Kilogramm.

Mitgeliefert werden außerdem 2 Stück 120mm-Lüfter, einer davon ist beleuchtet. In der Front [1 Stück vorinstalliert] können maximal drei Lüfter im Format 360-/280-, 240- und 120mm montiert werden. Alternativ können wir zwei 140mm-Lüfter verbauen. An der Oberseite befindet sich zudem ein Staubschutz, direkt darunter können weitere Lüfter installiert werden. Letztlich findet dann noch an der Rückseite [vorinstalliert] ein Lüfter ein Lüfter sein neues Zuhause.

Das Netzteil sowie zwei Stück [2,5 oder 3,5 Zoll] Festplatten verstecken sich hinter dem Tray. Zudem gibt es an der Rückseite Platz für vier weitere Festplatten, wir empfehlen SSDs zu verwenden, maximal können hier 2,5 Zoll große Speicherfreunde verbaut werden.

Die maximale Länge der Grafikkarte kann 400mm umfassen. Hier kommt es darauf an ob ihr eine Wasserkühlung an der Front verbauen möchtet, dies muss dann logischerweise eingerechnet werden. Der CPU-Kühler darf eine maximale Höhe von 178mm besitzen.

Auch bei den möglichen Mainboards müssen wir quasi keine Einschränkungen hinnehmen, verbaut werden können Motherboards mit dem Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Das Innenleben unseres PCs wird durch drei Staubfilter [Deckel, Vorderseite, Boden] geschützt.

Am I/O-Panel [Front, oben] finden wir zwei USB 3.0-Anschlüsse, einen Audio In- sowie einen Audio Out-Anschluss, als auch den Button für die RGB-Steuerung der LED-Leiste(n).

Video:

Den BitFenix TG Midi-Tower findet man bei Caseking bzw. Amazon