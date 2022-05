13 Jahre nach dem unübertroffenen Erfolg von AVATAR ist es endlich so weit: Mit AVATAR: THE WAY OF WATER laden James Cameron und Jon Landau Sie erneut auf den beeindruckenden Planeten Pandora ein! Lassen Sie sich von atemberaubenden Bildern verzaubern und werfen Sie einen ersten Blick auf die spektakulären Landschaften und seine Bewohner.

AVATAR: THE WAY OF WATER spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von dem Ärger, der sie verfolgt und was sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen; sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

James Cameron führte Regie und produzierte gemeinsam mit Jon Landau. In den Hauptrollen spielen Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi und Kate Winslet.

Zur Einstimmung bringt Walt Disney Studios AVATAR am 23. September 2022 erneut in die deutschen Kinos, bevor AVATAR: THE WAY OF WATER dann am 14. Dezember 2022 bundesweit auf der großen Leinwand startet.