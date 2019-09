Beyond Senses – Neuer Multiplayer-Horror startet im Dezember in den Early Access

Lust auf ein neues Horror-Erlebnis im Mehrspieler-Modus? Der deutsche Spieleentwickler Pyxton Studios kündigte sein neues Projekt Beyond Senses mit einem Trailer an. Ein Veröffentlichungsdatum steht ebenfalls bereits fest: Beyond Senses erscheint am 13. Dezember 2019 für den PC auf Steam.

Beyond Senses wirbt mit einem neuen Konzept für Multiplayer-Horrorspiele. Anstatt das Gameplay auf nur einen Spielmodus zu fokussieren, gibt es bereits in der Release-Version drei verschiedene Spielmodi. Darüber hinaus bietet Beyond Senses zahlreiche Features, mit denen es sich von anderen aktuellen Multiplayer-Horrorspielen auf dem Markt abheben möchte.

Der Entwickler entschied sich für eine Early-Access-Veröffentlichung, da der Titel theoretisch unendlich lange erweitert werden kann. Zusammen mit der Community möchte der Entwickler ein „unvergessliches Horrorerlebnis“ schaffen.

