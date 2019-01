Bevorstehende Casinospiele für 2019

2018 war ein beeindruckendes Jahr für Spielautomaten und es sieht so aus, als ob 2019 noch besser werden wird. Neue Spielautomaten für 2019 werden in einigen Fällen bereits angekündigt, zumindest für die ersten paar Monate und wir können eine beeindruckende Liste von Titeln sehen, die herauskommen werden. Die bevorstehenden Slot-Spiele im Jahr 2019 werden genauso beeindruckend sein wie die des Vorjahres, mit neuen Features, moderner Grafik und noch größeren potenziellen Auszahlungen. Die Zahl der Spielautomaten und Entwickler, die die Lizenz für das Megaways-System besitzen, ist in den letzten etwa einem halben Jahr explodiert und 2019 werden sie voraussichtlich weiter steigen. Da mehrere Entwickler die Rechte daran erworben haben, bereiten sie jeweils ihre eigene Slotserie vor, die diese sehr beliebte Besonderheit beinhaltet.

Da neue Entwickler in diesen Markt eintreten, können die Spieler mit mehr Wettbewerb rechnen, sowohl bei der Anzahl der neuen Slots für 2019, als auch bei der Qualität, die sich wiederum oftmals in einem Casinovergleich widerspiegelt. Alle wollen doch sicherlich nur bei serösen Casinos die neuesten Games spielen, oder nicht? Werfen wir zunächst einen Blick auf diese neuen Spiele und was diese für uns bereithalten

The Wiz

The Wiz ist eine Geschichte über einen Zauberer, mit allem was dazu gehört. Von Schlössern über Schmuck aus dem Mittelalter bis hin zu Sonnenemblemen, Trinkflaschen, feuerspeienden Drachen oder Bildern aus der Vergangenheit gibt es hier ein mittelalterlich/fantasievolles Design, das viele lieben werden. Es ist auch ein Spielautomat, der über die ELK Studios erhältlich ist. Die RTP ist 96,10%. Der Slot hat 5 Rollen und 178 Gewinnlinien und kann auch mobil gespielt werden. Das Spiel sollte im Januar erscheinen.

Safari King

Wenn die mysteriösen und wilden Regionen Afrikas für Sie attraktiv sind, dann werden Sie sich freuen, im Februar diesen neuen 5 Rollen und 50 Linien Slot zu erkunden, welches von Pragmatic Play kommt. Der Fokus von Safari King liegt auf den großen Tieren, die Sie während eines solchen Safariabenteuers sehen könnten, und der Löwe ist offensichtlich der wichtigste. Die RTP ist 96,01% und ist auch für mobile Geräte verfügbar.

Divine Dreams

Divine Dreams ist eine eleganter und doch relativ einfacher Slot, zumindest im Design, da sie die Geister wilder Tiere in Steinform zeigt und auf den Kreaturen eines asiatischen Urwaldes basiert. Es handelt sich um eine Quickspin-Version, so dass Sie wissen, dass sie qualitativ hochwertige Grafiken haben wird, während sie gleichzeitig im Januar höhere potenzielle Auszahlungen als ihre regulären Titel liefern. Die RTP ist 96.51% und hat 5 Rollen und 243 Gewinnlinien. Spieler die gerne unterwegs sind, können das Spiel überall genießen, da es auch mobil verfügbar sein wird.

Frozen Queen

Frozen Queen wird ab Januar einige fantastische Funktionen und Mechaniken zu bieten haben, während wir grafisch und thematisch in einen kälteren Teil unseres Planeten reisen, die Art von Ort, an dem Eisbären eigentlich eine Sache sind. So wie Eisköniginnen, so klar ist dies nicht nur ein Spiel mit Naturthemen, das Tom Horn Gaming uns gibt. Das Spiel mit 6 Rollen und 81 Linien hat eine RTP von 96% und ist natürlich auch für Smartphone begeisterte zu spielen.

Jum bo Stampede

Der im Januar erscheinende Slot von iSoftBet ist weit entfernt von einer typischen Slotmaschine. Auch wenn das afrikanische Safari-Thema es vielleicht nicht nahelegt, schafft es Jumbo Stampede, in einigen Bereichen zu überraschen und zu innovieren, und insgesamt kann es auch ein riesiges Potenzial haben. Es gibt hier viel zu entdecken und besonders mit 6 Rollen und 4.096 Gewinnlinien, ja Sie haben richtig gelesen, ist das Spiel schon mal ganz was anderes. Der Slot ist auch auf mobilen Geräten verfügbar und hat eine RTP von 95.94%.

Zusammenfassung

Moderne Grafik in Full HD-Qualität war in letzter Zeit sehr leicht zu finden, und jetzt wird die Mehrheit der Entwickler zumindest ordentlich aussehende Slots kreieren. Das ist nicht bei allen der Fall, aber da der Markt so wettbewerbsintensiv ist, tun die meisten von ihnen ihr Bestes, um attraktive Spiele auf den Markt zu bringen. Die Öffentlichkeit hat entschieden, und sie hat deutlich signalisiert, dass sie Spielautomaten mit extrem hoher Volatilität lieben. Das Potenzial, das 10.000fache des Einsatzes oder sogar viel mehr zu gewinnen, hat sich als ein echter Trend in der Spielautomatenentwicklung für 2018 erwiesen, und so werden wir 2019 wahrscheinlich viel mehr Spielautomaten dieser Art als in der Vergangenheit sehen.