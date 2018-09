Bethesda weiß schon ein wenig mehr über die neuen kommenden Konsolen

Irgendwann wird die Playstation 5 und nennen wir sie die Xbox Two kommen. Wann ist allerdings noch nicht bekannt. Das weiß auch Pete Hines von Bethesda nicht, aber er kennt Dinge die andere noch nicht kennen. In einem Interview mit The Telegraph sagte er, dass er bereits „einige Dinge“ kennt er aber keine weiteren konkreten Details verraten darf. So ist er gespannt darauf, zu sehen, wie es ausschaut und wie anders es ist.

Ich bin in Dinge eingeweiht, über die ich aber nicht sprechen darf.

Natürlich kann er auch einen vom Pferd erzählen und alle nur verrückt machen, aber als Marketing Chef von Bethesda wird er schon ein wenig mehr wissen. Es gibt bislang nur Gerüchte über mögliche neue Konsolen. Erwartet werden sie allerdings erst im Jahre 2020 oder 2021.