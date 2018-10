Beste VR-Spiele in Deutschland – Trete in eine neue Welt ein

Da es immer kälter wird und die Nächte länger werden, ist es die perfekte Zeit, sich die besten VR-Spiele anzuschauen, die das Adrenalin in Schwung bringen und für eine gute Portion Spannung sorgen. Ob du nach einer Horror-Erfahrung suchst oder in eine mysteriöse und beunruhigende Geschichte eintauchen möchtest – jeder hat Anspruch auf seine saisonale Spezialität. Deswegen haben wir die beliebtesten Titel getestet, um dich mit neuen Spielen zu versorgen. Wir wissen zwar noch nicht, wie die Zukunft von VR aussehen wird, aber wir wissen sehr gut, wie wir uns alle gegenwärtig die Zeit vertreiben können:

Resident Evil 7 Biohazard

Spielbar auf: PlayStation VR exclusiv

In einem finsteren Plantagen-Herrenhaus im modernen ländlichen Amerika, welches nach den dramatischen Ereignissen von Resident Evil 6 stattfindet, erleben die Spieler zum ersten Mal in der Resident Evil-Serie den Terror direkt aus der Ich-Perspektive. Das Resident Evil 7 Biohazard Spiel verkörpert die ikonischen Gameplay-Elemente der Erkundung und der angespannten Atmosphäre, die vor zwanzig Jahren den „Survival Horror“ prägten und liefert ein beunruhigend realistisches Erlebnis, welches sicherlich die nächste Ära der Horror-Unterhaltung definieren wird.

Poker VR

Spielbar auf: Oculus GO

Wenn man das Wort „Casino“ hört, ist das Bild, das jedem Spieler in den Sinn kommt, der einer spektakulären Halle mit blinkenden Lichtern, mehreren Blackjack-Tischen, sich drehenden Roulette-Rädern und einer großen Auswahl an Slots-Online-Spielen, sowie vielen anderen beliebten Casinospielen die während der Spitzenzeiten des Casinos von begeisterten Spielern umgeben sind. Leider ist es nicht immer möglich, in ein landbasiertes Casino zu gehen. Aber jetzt gibt es etwas viel besseres – Virtual Reality Casino. Mit VR Slots kannst du die Spielautomaten genauso erleben, wie in einem Online Casino. Auch VR Blackjack und Poker sind möglich. Nähere Informationen darüber findest du bei Casinoratgeber.de.

The Invisible Hours

Spielbar auf: HTC Vive, Oculus Touch, PSVR, Windows MR

Du hast wahrscheinlich noch nie so etwas wie The Invisible Hours gespielt. Es ist kein Spiel im traditionellen Sinne, bei dem du dich entscheiden muss, was du tun sollst – stattdessen handelt es sich bei diesem Krimi sieben Verdächtige zu beobachten, die den berühmten Wissenschaftler Nikola Tesla in seiner abgeschiedenen Villa ermordet haben könnten. Du kannst nicht überall gleichzeitig sein – aber du kannst langsam die Hinweise zusammensetzen. VR fügt ein echtes Gefühl der Präsenz hinzu.

Superhot

Spielbar auf: HTC Vive, Oculus Touch, PSVR, Windows MR

Mit oder ohne VR hat Superhot ein brillantes Gameplay: Die Zeit bewegt sich nur, wenn du dich bewegst.Das heißt, du kannst von Feinden umgeben sein, die mit Maschinengewehren strotzen oder bereit sind, dich in Stücke zu reißen und trotzdem könntest du alle besiegen, indem du – ganz langsam – ihre Waffen zur Seite schiebst, den Kugeln ausweichst, Töpfe und Pfannen wirfst usw. Jedes Level ist wie ein Puzzle und ein Shooter und du siehst jedes Mal dabei wie ein Actionheld aus.

Gorn

Spielbar auf: HTC Vive, Oculus Touch

Du bist ein Gladiator in der Arena und es ist Zeit, ein paar Schädel einzuschlagen – mit einer verrückten Reihe von scheinbar federgeladenen Waffen schwingst du tatsächlich mit deinen eigenen beiden Händen. Gorn ist in mehr als einer Hinsicht eine blutige Angelegenheit, aber es macht definitiv Spaß. Der neue lokale Multiplayer-Modus (deine Freunde können die feindlichen Gladiatoren kontrollieren, indem sie ein Xbox Gamepad abfeuern) ist ein zusätzlicher Bonus. Mach den Fernseher dabei nicht kaputt, wenn du den Controller wie wild herumschwenkst.

Robo Recall

Spielbar auf: Oculus Touch exklusiv

Ein Muss-Spiel! Robo Recall, ist ein fantastischer Spaß. Du bist ein bisschen wie Neo in The Matrix – du wirst dich in eine Gruppe von Robotern teleportieren, die Zeit verlangsamen, ihre Kugeln aus der Luft holen und sie zurückwerfen. Du kannst Roboter auch mit Blasts von deinen eigenen Zwillingspistolen jonglieren, ihre Waffen wegnehmen und sogar ihre Gliedmaßen abreißen und dann die Bösen damit niederschlagen. Es ist kein sehr langes Spiel, aber du kannst definitiv um den Highscore kämpfen. Fans haben bereits ein Lichtschwert hinzugefügt.

Zusammenfassung

Insgesamt ist dies eine sehr aufregende Zeit, um noch mehr Vorteile von VR zu sehen, weil neben dem Spielen werden wir auch den Einfluss von VR in der Bildungsindustrie, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltung, im Maschinenbau usw. erleben können. Da VR immer besser wird, erwarten wir ständig neue Titel, die die alten als beste VR-Spiele ersetzen. Für jetzt waren dies unsere Top-VR-Spiele, von denen jedes einzelne Spiel es Wert ist gespielt zu werden. Es ist für jeden etwas dabei, also schnapp dir dein PSVR, dein HTC Vive oder dein Oculus Go und mach dich bereit für die besten VR-Spiele.

Bildquelle: pixabay.de