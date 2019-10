Bei diesen Spielen haben Sie im Casino eine echte Chance

Geht man in eine staatliche Spielbank oder probiert sein Glück in einem der zahlreichen Online Casinos, kann man von der enormen Menge an verschiedenen Spielen fast schon erschlagen werden. Bei manchen Spielen hat man tatsächlich eine realistische Chance, Geld zu gewinnen. Bei anderen Spielen hingegen wird man nach Strich und Faden ausgenommen.

Hier werfen wir ein wenig Licht auf die verschiedenen Spiele in den Casinos und zeigen, welche Spiele für den Spieler lohnenswert sind und welche man besser meiden sollte.

Jedes Spiel, dass man in einem Casino spielt, hat eine sogenannte Auszahlungsquote. Dabei ist es egal, ob man online oder in einem richtigen Casino spielt. Diese Auszahlungsquote gibt an, wie viel ein Spiel auf lange Sicht als Gewinn auszahlt. Das gilt natürlich nur im Schnitt und über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Diese Quote wird in Prozent angegeben. Eine Auszahlungsquote von 90 Prozent bedeutet zum Beispiel, dass pro eingesetztem Euro im Schnitt 90 Cent ausgezahlt werden. Ganz klar ist: Je höher die Quote, desto besser ist das Spiel für den Spieler.

Kein Spiel kommt auf eine Auszahlungsquote von über 100 Prozent, denn dann würde das Casino Geld verschenken. Aber es gibt einige Spiele, die kommen auf eine Quote, die nur ganz knapp unter 100 Prozent liegt. Das sind die Spiele, die man bedenkenlos auch über einen längeren Zeitraum spielen kann, denn hier hat man eine realistische Chance, auch zu gewinnen. Aber natürlich gilt auch bei diesen Spielen, dass am Ende immer die Bank gewinnt, wenn man nur lange genug spielt.

Wir haben die beliebtesten Casinospiele in einer kleinen Rangliste nach ihrer Auszahlungsquote bewertet:

1. Blackjack – 99,6% Auszahlungsquote

Das vergleichsweise einfache Kartenspiel Blackjack ist in der Regel das beste Spiel, dass man in einem Casino spielen kann. Beim Blackjack versucht man mit seinen Karten 21 Punkte zu bilden und eine bessere Punktzahl als der Banker zu erreichen. Beim Blackjack gibt es eine gar nicht so einfache Strategie und Spieler, die Blackjack mit einer perfekten Strategie spielen, erreichen eine Auszahlungsquote von bis zu 99,6 Prozent.

In einigen Casinos ist es tatsächlich noch möglich, so wie im Film Rain Man, über das sogenannte Kartenzählen langfristig die Bank zu schlagen. Allerdings werden die meisten Kartenzähler in den Casinos schnell des Hauses verwiesen. Trotzdem ist Blackjack auch ohne Kartenzählen das Casinospiel mit der besten Quote für den Spieler. Man muss sich eben nur an die richtige Strategie halten.

2. Baccarat – 98,9% Auszahlungsquote

Ein ebenfalls sehr faires Spiel ist Baccarat. Beim Baccarat tritt ein Spieler gegen den Banker an und beide versuchen nach festgelegten Regeln Punkte mit Karten zu bilden. Die Regeln und die Zählweise sind eine etwas andere als beim Blackjack. Der große Unterschied zwischen Baccarat und Blackjack ist, dass das Casino beim Baccarat sowohl die Rolle des Bankers als auch die des Spielers übernimmt. Man wettet am Ende nur darauf, ob die Bank oder der fiktive Spieler gewinnt.

Das heißt, Baccarat ist ein Spiel ohne große Strategie und ohne Anstrengung. Die perfekte Strategie ist sehr einfach: man wettet immer auf den Banker. Dann hat das Spiel eine Auszahlungsquote von etwas über 98,9 Prozent – eine fantastische Zahl für ein Spiel, das man ohne strategische Kenntnisse spielen kann.

3. Video-Poker – Über 98% Auszahlungsquote

Video-Poker ist insbesondere in den USA sehr beliebt, doch auch in Deutschland und natürlich online findet man sehr viele Video-Poker-Automaten. Beim Video-Poker bekommt man 5 Karten, kann einmal beliebig viele tauschen und erhält je nach Stärke des Pokerblattes eine Gewinnauszahlung. Gezahlt wird in der Regel, sobald man ein Paar Buben oder besser hat. Es gibt eine umfangreiche Strategie, welche Karten man tauschen und welche man halten sollte. Insofern ist Video-Poker gar nicht so einfach zu spielen. Dafür haben die allermeisten Video-Poker-Automaten eine sehr gute Auszahlungsquote von 98 Prozent oder sogar noch mehr.

4. Online Spielautomaten – 90% bis 99% Auszahlungsquote

Spielautomaten sind die beliebtesten Spiele in praktisch jedem Casino – egal ob im Netz oder im Casino nebenan. Die meisten dieser Automaten haben online eine ganz ordentliche Auszahlungsquote von über 96 Prozent. Das ist besser als praktisch alle Automaten in Spielbanken oder Daddelhallen. Letztere fallen mit einer Auszahlungsquote von unter 75 Prozent definitiv in den Bereich der Abzocke.

Achten Sie auf die Auszahlungsquote (teilweise auch Ausschüttungsquote genannt) bei den Automaten. Die Anbieter sind verpflichtet, diese anzugeben. Spielen Sie keine Automaten bei denen die Quote unter 96 Prozent liegt. Die unter den lukrativen Automaten derzeit beliebtesten Spiele sind Starburst, Ramses Book und Gonzo’s Quest.

Ein wichtiger Tipp: Spielen Sie keine Jackpot-Automaten. Diese versprechen zwar Millionen-Gewinne, aber die Chancen darauf stehen unglaublich schlecht – eher trifft man einen Sechser im Lotto. Dafür zahlen diese Automaten im Schnitt deutlich weniger aus und man verliert an diesen Automaten viel zu schnell sein Geld. Der beliebteste Online-Jackpot-Automat, Mega Moolah, hat zum Beispiel eine Auszahlungsquote von nur 88 Prozent. Das ist mindestens am Rande der Abzocke.

5. Roulette – 94,7% oder 97,3% Auszahlungsquote

Roulette ist sicherlich immer noch das bekannteste Spiel im Casino. Leider ist Roulette auch nicht weit davon entfernt, die Spieler mit einer niedrigen Auszahlungsquote abzuzocken. Dies gilt insbesondere für die amerikanische Variante, die mit der Doppel-Null gespielt wird. Dabei ist es egal, ob man auf Farben, Zahlen oder Reihen setzt oder irgendwelche Systeme spielt. Auf lange Sicht steckt sich das Casino beim amerikanischen Roulette von 100 gesetzten Euro 5 ein.

Das europäische Roulette ist mit einer Auszahlungsquote von 97,3 Prozent ein gutes Stück besser und kann noch guten Gewissens gespielt werden. Achten Sie darauf, dass Sie mit der sogenannten La-Partage-Regel spielen. Bei dieser verliert man nur die Hälfte seines Einsatzes auf einfache Chancen (Rot / Schwarz, Gerade / Ungerade), wenn die Null fällt. Mit dieser Regel erhöht sich die Auszahlungsquote noch ein wenig mehr.

6. Rubbellose – 60% bis 75% Auszahlungsquote

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf den König der Abzocke unter den Glücksspielen: Rubbellose. Man kann Rubbellose an Tankstellen und in Spätis kaufen, bekommt diese bei Billigfluglinien während des Fluges angeboten und kann diese natürlich auch online spielen. Bei diesen Losen spekuliert man darauf, dass mehrere gleiche Symbole oder ein möglichst hochwertiges Muster erscheint.

Für alle Rubbellose gilt, dass sie katastrophale Auszahlungsquoten haben. Auf lange Sicht verbleibt immer mehr als ein Viertel des Einsatzes beim Anbieter. Natürlich winken die Lose mit irgendwelchen tollen Höchstpreisen, die man gewinnen kann. Doch die Chancen darauf sind so niedrig und die restlichen Auszahlungen so miserabel, dass man bei diesen Spielen schon fast von Diebstahl sprechen kann. Also: Finger weg von Rubbellosen.