BeardedBrothers.Games, die Entwickler von „Biker Garage: Mechanic Simulator“, stellen den Trailer für ihr neues Simulationsspiel vor. Dieses Mal haben sie mehr als bloß ein ganz normales Tuning-Spiel für uns in petto. „Underground Games“ hat eine komplexe und düstere Geschichte. Einen ersten Vorgeschmack darauf erhalten wir im Trailer, wo wir auch Deb, die Hauptfigur des Spiels, kennenlernen.

In Underground Garage starten die Spieler eine Karriere als Automechaniker und tauchen aus einer unbekannten Perspektive ein in die Welt der illegalen Straßenrennen. In der „Underground Garage“, einer Autowerkstatt im Untergrund, handeln Spieler mit Autos. Allerdings nicht mit ganz gewöhnlichen Autos, sondern mit stark getunten Karren, die nachts auf den Straßen der Stadt unterwegs sind – als Teilnehmer bei visuellen Schauen oder illegalen Rennen.

Die Spieler treten dabei in die Fußstapfen von Deb, die immer weiter hochklettert in der Karriereleiter, um sich an ihren Chefs zu rächen. Das ist das erste Automechanik-Simulationsspiel, bei dem die Spieler auf ein Ziel hinarbeiten!

Es gibt Tausende von interaktiven Elementen und zahlreiche Autos, die getunt werden müssen. Im freien Fahrmodus können Spieler die individuell gestalteten Autos allein oder mit Freunden testen. Im Sandbox-Modus können sie den Wagen ihrer Träume zusammenstellen und durch im Zufallsmodus erstellte Missionen ist stundenlange Unterhaltung garantiert.

So sahen die ersten Reaktion der UG-Community zum Trailer aus:

„Krass – mir ist das Herz kurz stehen geblieben. Man sieht richtig, wie viel Arbeit ihr alle da seit den Alpha-Tests noch reingesteckt habt. Das Spiel macht den Eindruck, als könnte es das nächste große Ding werden. Ich kann es kaum erwarten.“

„Unglaublich! Ihr schafft es einfach immer wieder, mich vom Hocker zu hauen. Ich hatte wirklich Spaß bei den Tests und kann kaum abwarten, dass das nächste Update für uns zum Testen bereitsteht.“

„Ich bin so aufgeregt. Nehmt meine Kohle und lasst mich das doch vorab testen!“

„Aktuell tauchen viele solcher Spiele auf. Das hier sollte man jedoch im Auge behalten. Es gibt eine echte Story – und auch wegen des Spielablaufs. Offenbar sogar ein gut zu steuerndes Modell mit fantastischer Anpassung! Hab es jetzt schon auf meiner Wunschliste!“

„Underground Garage“ wird zunächst als Early-Access-Version für den Computer veröffentlicht, Konsolen-Versionen für PlayStation und Xbox werden folgen.

Der Veröffentlichungstermin von „Underground Garage“ wurde noch nicht bekanntgegeben. Weitere Informationen gibt es auf der Steam-Seite zu „Underground Garage“.

Über BeardedBrothers.Games

Die BeardedBrothers.Games Group konzentriert sich auf die Entwicklung von prozedural entstehendem Entertainment in vielen Bereichen der Spielebranche. Wir entwickeln Spiele mit der Community und für die Community.