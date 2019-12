Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle angekündigt

Sega feiert den 10. Geburtstag von zwei klassischen Platinum Games Titeln.

Bayonetta und Vanquish kommen zusammen in einem Bundle. Sega verspricht, dass beide Spiele in 4k Auflösung und 60 Frames per second, auf der Playstation 4 Pro und Xbox One X, laufen werden. Die Spiele kommen in einem schicken Steelbook für 39,99€ können aber auch digital Einzelt für 24,99€ gekauft werden.

Bayonetta und Vanquish war vorher erhältlich für Playstation 3 und Xbox 360. Zusätzlich gibt es mittlerweile auch eine WiiU, Switch und PC Version von Bayonetta. Bei Vanquish kam nur noch eine PC-Version dazu.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundleerscheint am 18. Februar 2020 für Xbox One und Playstation 4.