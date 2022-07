Die Hexe ist zurück! Nintendo und PlatinumGames zeigen den neusten Trailer für Bayonetta 3, welcher das Veröffentlichkeitsdatum des Spiels zeigt.

Zusätzlich hat Nintendo noch angekündigt, dass am 30. September eine limitierte Auflage vom ersten Bayonetta Teil als physische Version für die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Den ersten Teil gibt es hierzu lande nur als digitale Version, nur Japan hat in der Climax Edition von Bayonetta 2 eine physische Version vom ersten Teil gehabt.

Zu letzte wird es von Bayonetta 3 noch eine Limited Trinity Masqueraade Edition. Diese enthält neben dem Spiel, ein 200-seitiges Artbook und 3 extra Cover für die Spielhülle.

Über das Spiel:

(von der Nintendo Seite)

Bayonetta durchschreitet gewohnt anmutig diverse Schauplätze in dem brandneuen Action-Spiel für Nintendo Switch. In neuerlich verruchter Aufmachung, doch immer noch mit ellenlangen Zöpfen und bewaffnet mit ihren charakteristischen Handfeuerwaffen und mit Hexenzeit, der Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen, stellt sich die Umbra-Hexe einem rätselhaften Unheil entgegen. Dieses Mal finden sich feindliche Invasoren, sogenannte Homunkuli, die von Menschen erschaffen wurden, in Bayonettas Fadenkreuz.

Es gibt noch eine etwas dunklere Seite an Bayonetta: Die Dämonenmaskerade – eine neue Fähigkeit, mit der Dämonen gelenkt werden, die mit ihrer Waffe verbunden sind, was verblüffende Optionen eröffnet und einige haarsträubende Kombos ermöglicht. Bayonetta kann auch wieder ihre dämonischen Haustierchen Gomorrah, Malphas oder Phantasmaraneae zu sich rufen und in nie dagewesenen, gewaltigen Schlachten deren teuflische Kräfte entfesseln und eigenmächtig kontrollieren.

Kämpfe dich durch die Straßen Tokios, die Berge Chinas und viele andere Orte! Auf deinem Weg triffst du buchstäblich einen Hexenzirkel von Bayonettas, jede umwerfender als die andere. Du schlägst und schnetzelst dich auch als Viola durch, eine quirlige Hexe in der Ausbildung, die mit einem Schwert und einem kapriziösen Kameraden an der Seite kämpft, dem Dämonen Cheshire. Finde heraus, welches Schicksal Bayonetta erwartet, und ob diese arkane Allianz tatsächlich die Realität bewahren kann!

Spiele als betörende Bayonetta in der dritten Auflage dieser explosiven Spielreihe der sogenannten Klimax-Action

Schieße, stampfe und schlage dich durch verschiedenste Schauplätze und triff andere Bayonettas

Nutze die Macht der Dämonen mithilfe der neuen Fähigkeit „Dämonenmaskerade“

Entfessle Bayonettas Höllendämonen in überdimensionalen Schlachten

Schwing deine Klinge als Hexenanwärterin Viola und nutze die Kräfte ihres felinen Dämonen namens Cheshire

Bayonetta 3 erscheint am 28. Oktober für Nintendo Switch.