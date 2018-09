Die Stunlock Studios werden am 26. September ihr Spiel Battlerite Royale via Steam auf dem PC in den Early Access entlassen. Im dazu passenden Trailer bekommen wir ein mächtiges Artefakt zu Gesicht, welches dem Spieler einen enormen Vorteil verschafft. Das Item muss auf der Karte aber zuerst gefunden werden, anschließend verwandeln wir uns in eine wahre Bestie.

Nun wünschen wir noch viel Spaß mit dem Video.

Trailer: