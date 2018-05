Battlefield V – 2.Weltkrieg wohl bestätigt

Die offiziellen Social Media Kanäle von Battlefield veröffentlichten heute einen kurzen Teaser zum kommenden Battlefield V, welches am Mittwoch 22:00 Uhr deutscher Zeit in London vorgestellt werden soll.

Shhh… not long now.

Tune in for the #Battlefield V reveal on May 23: https://t.co/kpTnOyxuxr pic.twitter.com/zzIwGi0Y1w — V (@Battlefield) May 21, 2018

Das gesehene Video zeigt bereits ziemlich viel, denn das neue Ingame Overlay, sowie zwei Nationen wurden bereits mit dem Video preisgegeben. Zu sehen sind das eiserne Kreuz (Deutschland) und die britische Flagge im typischen Conquest (Eroberungs-) Modus. Auffällig ist dabei, dass die Ticket im gezeigten Video ablaufen und nicht, wie es aktuell in Battlefield 1 der Fall ist, addiert werden. Somit könnte man einen Classic Conquest Modus, wie aus Battlefield 4, wieder erwarten.

Was uns in Battlefield V dann erwartet, wird die Welt ab Mittwoch 22:00 Uhr (CET – Central European Time) erfahren. Das Live Reveal Event wird in London von Schauspieler, Kabarretist und Radio Moderator Trevor Noah moderiert.