Battlefield 5 – Alle Infos kompakt!

Am 19. Oktober wird Battlefield 5 für alle unterstützen Plattformen erscheinen. Besteller der Deluxe Edition werden wie gewohnt schon früher in das Spiel starten können und bereits am 16. Oktober Zugang erhalten.

Ein kompaktes Round-Up zum aktuellen Stand bekommt ihr hier:

Battlefield 5 – Übersicht

Entwickler: DICE

Publisher: Electronic Arts

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Battlefield 5 wird der 16. Ableger der Battlefield-Reihe werden. Schauplatz ist dabei der zweite Weltkrieg, wobei wir mit einigen Elementen rechnen können, die bereits in Battlefield 1 eingeführt wurden. Zudem sollen die DLC’s gestrichen werden und somit ein Großteil der Erweiterungen kostenlos verfügbar sein.

Battlefield 5 – Alpha

Die Battlefield 5 Alpha startete mit einigen ausgewählten Spielern und ließ vorab testweise den Spielverlauf auf die Probe stellen. Dazu bekamen die Spieler Zugang zur neuen Map „Norvik“ und konnten zwei Spielmodi, darunter Eroberung mit einer Spieleranzahl von 64 pro Server und Grand Operations, austesten.

Neben den neuen Karten wurden auch ein paar neue Waffen und Spielmechaniken zur Verfügung gestellt. Eine Änderung zum Beispiel ist, dass man mit vergleichsweise wenig Munition auskommen muss und sich diese entsprechend von den Gegnern holt. Dadurch fokussiert sich das Spiel auch direkt mehr auf das Squad-System und das Zusammenspiel mit den Mitspielern wird immens wichtig.

In einem umfassenden Beitrag hat DICE die aktuell erkannten und gemeldeten Probleme aufgelistet und die entsprechende Bearbeitung/Behebung dieser versichert. Den entsprechenden Beitrag findet ihr hier:

https://www.ea.com/de-de/games/battlefield/battlefield-5/news/battlefield-5-closed-alpha-what-we-learned

Battle Royal, Grand Operations und weitere Neuerungen

Eine der wohl größten Neuerungen ist der angeteaste Battle Royal Modus, der mittlerweile große Beliebtheit in verschiedenster Ausführung genießt.

Battlefield 5 zeigt den Battle Royal Modus in einem kleinen Ausschnitt des Trailers (siehe unten).

Ähnlich wie Fortnite, PUBG oder H1Z1 startet eine gewisse Anzahl an Spielern auf einer vorgegebenen Karte (ob die Spieler in Battlefield 5 auch Equipment sammeln müssen oder wie genau es dort ablaufen wird ist bisher nicht bekannt). Ein Feuerkreis wird dabei den Spielerradius weiter verkleinern und somit die Spieler zusammentreiben. Der Spieler, der als letztes überlebt und alle anderen Gegner eliminiert, gewinnt die Runde.

Ein weiterer sehr interessanter Teil des Spielwird der bereits oben kurz erwähnte „Grand Operations“ Modus sein. In diesem Modus spielt man mehrere Maps über mehrere Tage, der Fortschritt/Stand des einen Tages bietet dann die Grundlage für den Kampf am nächsten Tag – Ausrüstung und weiteres wird dann also für die kommenden Kämpfe gespeichert und übertragen. Man wird also nicht mitten in einem Kampagnenpunkt abgeladen, sondern hat durchgehenden Fortschritt und folgendreiche Konsequenzen zu tragen – wie das Ganze dann final zu spielen sein wird bleibt abzuwarten.

DICE hat zudem an weiteren Kleinigkeiten gearbeitet und beispielsweise das Movement verbessert bzw. ausgearbeitet. So kann man sich nun beim Hinlegen/während dem Liegen auch nach hinten bewegen und durch Fenster springen.

Desweiteren „reagiert“ die Welt auf die Bewegungen des Spielers, Gras zum Beispiel bewegt sich bei Kontakt. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, die aber zur großen, ganzen Atmosphäre beitragen.

Außerdem lässt es die Bewegungen flüssiger erscheinen und hilft Gegner aufzuspüren und zu entdecken. Die Schüsse wurden ebenfalls angepasst, zufällige Schussabweichungen wurden entfernt – wo ihr nun hinzielt, wird auch die Kugel fliegen.

Die Open Beta für Battlefield 5!

EA und DICE haben die Battlefield 5 Beta offiziell bestätigt und für einen Zeitraum im September 2018 angekündigt.

Dabei sollen die Kritikpunkte der Alpha überarbeitet worden sein und das Spiel final vor Release getestet werden. In der Open Beta wird man die Map „Rotterdam“ (auch zu sehen im Trailer – siehe unten) mit dem Modus Eroberung und die Karte „Arctic Fjord“ mit den Modi Eroberung und Grand Operations spielen können.

So sieht Battlefield 5 aus!

Wie das Spiel nun aussehen wird kann man aus den Gameplayszenen des Trailers entnehmen. Ihr findet den Trailer noch einmal hier: