Battlefield 1 & Battlefield 4 – DLC kommt völlig kostenlos

Nachdem vergangene Nacht Battlefield V ausführlich vorgestellt wurde, erfreute Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE die Fanriege der Shooter-Reihe mit kostenlosen Inhalten für die aktuellen Serien-Ableger. Demnach erhaltet ihr aktuell jeweils einen DLC für Battlefield 1 und Battlefield 4 kostenlos. Wie lange die Aktion andauert, ist leider nicht bekannt.

Besitzer von Battlefield 1 dürfen sich derzeit über die Erweiterung In the Name of the Tsar freuen, welche euch unter andere sechs neue Karten sin Spiel bringt.

Battlefield 4-Spieler dürfen sich unterdessen über den DLC The Final Stand völlig kostenfrei freuen. Hier erhaltet ihr unter anderem vier neue Multiplayer-Maps.