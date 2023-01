Gaming ohne Internet ist heutzutage kaum noch denkbar. Live gegen andere Spieler spielen und sofort die neuesten Features auf den Rechner oder die Konsole bekommen – eine leistungsstarke Internetverbindung ist hierfür ein absolutes Muss. Was in Sachen Internetgeschwindigkeit wichtig ist, um ungestört zocken zu können, erfährst du im Folgenden.

Empfohlene Bandbreite für Gaming

Für Gaming ist eine Internetleitung mit hoher Bandbreite essenziell. Denn Installationen, Updates und Downloads verbrauchen große Datenmengen, die so schnell wie möglich durch die Leitung laufen sollen. Eine schnelle Verbindung ist außerdem wichtig, wenn du dein Gaming streamen möchtest. Die Videospielleistung und die Auflösung des Spiels profitieren zudem von schnellem Internet. Hier gilt: Je höher die Bandbreite, desto reibungsloser läuft das Spiel und desto besser ist dein Gaming-Erlebnis.

Für Gaming sollte die Downloadrate bei mindestens 50 Mbit/s liegen. Damit ist grundlegend ausreichend Bandbreite vorhanden. Falls während des Zockens aber noch Programme oder Installationen im Hintergrund laufen oder weitere Personen zeitgleich auf den Internetanschluss zugreifen möchten, bist du mit einem Tarif ab 100 Mbit/s auf der sicheren Seite.

Upload-Geschwindigkeit beim Gaming

Neben der Downloadgeschwindigkeit ist beim Gaming auch die Upload-Geschwindigkeit wichtig für ein gutes Spielerlebnis. Hier geht es darum, wie schnell Daten über deine Internetleitung hochgeladen und versendet werden können. Wenn die Upload-Geschwindigkeit zu niedrig ist, kann es im Spiel zu Bild- und Tonstörungen kommen. Das beeinträchtigt das Spielerlebnis und kann dich wertvolle Sekunden kosten, die im Zweifel entscheidend sind – siehst du deine Gegner im Spiel beispielsweise nur verzögert auf dich zukommen, kannst du womöglich nicht schnell genug reagieren.

Die Upload-Geschwindigkeit sollte mindestens 10 Mbit/s betragen. Auch hier gilt: Je mehr Bandbreite, desto besser. Wenn du mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen möchtest, empfehlen sich Upload-Geschwindigkeiten von 40 bis 50 Mbit/s. Tarife, die 100 Mbit/s als Download-Geschwindigkeit anbieten, leisten oft auch eine Upload-Rate von 40 oder 50 Mbit/s.

Internet zum Spielen stabilisieren

Wenn die Bandbreite stimmt, kannst du zu Hause noch ein paar Dinge tun, um deine Internetverbindung während des Zockens möglichst stabil zu halten:

Neben dem Gerät, das du zum Zocken benutzt, sollten möglichst wenig andere Geräte gleichzeitig die Internetverbindung nutzen. Sonst kann die Download-Rate schwanken und das Spiel beeinflussen. Vor allem solltest du darauf achten, dass parallel keine Filme oder Videos über deinen Anschluss gestreamt werden.

Wenn dein Computer oder deine Konsole die Internetverbindung über einen WLAN-Router bezieht, solltest du den Router möglichst nah an deiner Spielekonsole platzieren. Zudem sollte der Router frei stehen, damit das WLAN-Signal nicht durch andere Gegenstände abgeschirmt wird.

Bleibt die WLAN-Verbindung instabil, kannst du auf ein Ethernet-Kabel zurückgreifen, das eine Direktverbindung mit dem Router herstellt. In der Regel ist eine direkte Verbindung über ein Kabel stabiler als eine drahtlose.

Wenn du für sein Spiel einen Game-Server auswählen kannst, solltest du einen Server nutzen, der eine möglichst geringe Entfernung zu deinem Computer oder deiner Konsole hat. So ist es für Spieler in Deutschland empfehlenswert, auf europäische Server zurückzugreifen.

Latenzzeit beim Spielen

Besonders bei Online-Games ist im Zweifel jede Millisekunde entscheidend. Neben der Internet-Bandbreite ist in dieser Hinsicht auch die Latenzzeit ausschlaggebend – der sogenannte Ping. Der Ping gibt an, wie lange ein Signal vom heimischen Internetanschluss bis zu einem bestimmten Server und wieder zurück benötigt. Je geringer diese Zeitspanne ist, desto schneller kann der Datenaustausch zwischen deinem Computer und dem Server erfolgen. Und je schneller der Datenaustausch ist, desto flüssiger läuft dein Spiel und desto schneller kannst du agieren und reagieren – was in vielen Online-Games essenziell ist.

Für Onlinespiele ist ein Ping von unter 30 ms optimal. Eine Latenzzeit zwischen 30 und 50 ms ist auch noch gut und reicht im Zweifelsfall für ein flüssiges Spiel aus. Ab einem Ping von 100 ms kann es zu Verzögerungen im Spiel kommen, die den Sieg oder zumindest den Spaß kosten können. Über das Internet kannst du Ping und Upload-Speed testen, um herauszufinden, ob deine Leitung für deine Gaming-Vorhaben ausreicht.

Ping verbessern

Wenn du bereits eine gute Bandbreite mit geringer Latenzzeit hast, kannst du noch ein paar Dinge ausprobieren, um den Ping gegebenenfalls noch etwas zu verringern:

Achte darauf, dass Programme, die auf deinem Computer im Hintergrund laufen, während deines Online-Games geschlossen sind. So werden während des Spiels keine anderweitigen Downloads oder Uploads durchgeführt, die die Latenzzeit verlängern könnten.

Wenn du trotz gutem Internet-Tarif mit hoher Bandbreite eine lange Latenzzeit hast, kann das möglicherweise am Router liegen – manche Router sind nicht auf einen guten Ping ausgelegt. Gegebenenfalls kann ein Update schon helfen. Falls nicht, kannst du bei Bedarf den Router gegen ein besseres Modell mit mehr Einstellungsmöglichkeiten austauschen.

Wenn du bei deinem Online-Game die Region des Servers einstellen kannst, wähle einen Server, der sich möglichst nah an deinem Standort befindet. Die Latenzzeit ist bei regionalen Servern meist geringer als bei weit entfernten Servern.

Bei der Wahl des Servers stehen oft Listen zur Verfügung, die den durchschnittlichen Ping verschiedener Server anzeigen. Wähle möglichst einen Server mit niedriger Latenzzeit aus.

Wenn sich viele Spieler zur gleichen Zeit auf einem Server befinden, kann das den Ping verlangsamen. Hier kann es helfen, auf einen anderen, weniger ausgelasteten Server zu wechseln.

Leistung des Spielgeräts

Wenn es trotz optimaler Internetverbindung, ausreichender Bandbreite und schnellem Ping zu Verzögerungen oder langen Ladezeiten im Spiel kommt, kann das auch an deinem Computer oder deiner Konsole selbst liegen. Womöglich ist die Leistung deines Geräts ausgeschöpft. Wenn du nicht gleich in ein neues, leistungsstärkeres Gerät investieren möchtest, hilft es manchmal schon, beispielsweise Lichteffekte im Spiel herunterzuregeln. Das reduziert den Arbeitsaufwand deines Computers und kann für ein flüssigeres Spiel sorgen.