Bandai Namco Amusement hat die Eröffnung einer neuen Spielhalle in Tokios Einkaufsviertel Akihabara bekannt gegeben. Die neue Spielhalle mit dem Namen „Namco Akihabara-ten“ befindet sich am Standort der kürzlich geschlossenen GiGO (ehemals Sega) Akihabara Arcade #4 und wird am 1. März ihre Türen öffnen.

Bandai Namco Amusement ist ein führender Betreiber von Spielhallen in Japan mit über 230 Standorten im ganzen Land. Die Namco Akihabara-ten wird jedoch die erste Spielhalle des Unternehmens im kultigen Stadtteil Akihabara sein, der für seine Elektronik- und Spielekultur bekannt ist. Die neue Spielhalle wird 1.082,9 Quadratmeter auf sechs Etagen des Ichigo Akihabara-Eki-Mae-Gebäudes einnehmen, das nur eine schmale Straße von einem der Haupteingänge der Japan Railways Akihabara Station entfernt liegt.

Das Namco Akihabara-ten wird auf seinen sechs Etagen eine Vielzahl von Spielen und Aktivitäten anbieten. Im Untergeschoss stehen 46 Automaten von Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. 2 X Boost, einem beliebten Arcade-Spiel in Japan. Im ersten Stock finden die Besucher Banpresto-Gewinnspielautomaten und einen Ichibankuji-Gewinnspiel-Shop. In der zweiten Etage gibt es weitere Automatenspiele mit Namco-Figuren und Merchandise-Artikeln als Preise. Die dritte Etage beherbergt Rhythmusspiele wie Taiko no Tatsujin sowie einen regulären Veranstaltungsraum. In der vierten Etage werden Kapselspielzeug-Automaten im „Gashapon Official Bandai Shop“ stehen, während in der fünften Etage Decks Stadium, ein offizieller Bandai Card Games Shop, zu finden sein wird.

Die neue Spielhalle nimmt den Platz der kürzlich geschlossenen GiGO (ehemals Sega) Akihabara Arcade #4 ein, die im September 2022 ihre Türen schloss. Die Sega Akihabara Building 2 Arcade, eine weitere beliebte Spielhalle im Bezirk, schloss im August 2020. Mit der Eröffnung des Namco Akihabara-ten haben die Besucher von Akihabara eine neue Spielhalle, die sie erkunden und genießen können.

Angesichts der Beliebtheit von Spielhallen und der Gaming-Kultur in Japan wird erwartet, dass die Namco Akihabara-ten viele Besucher anziehen wird. Die Eröffnung der Spielhalle ist auch ein wichtiger Schritt für Bandai Namco Amusement, denn sie markiert den Eintritt des Unternehmens in den Akihabara-Markt. Mit seiner erstklassigen Lage und seinem vielfältigen Angebot ist das Namco Akihabara-ten auf dem besten Weg, ein Muss für Einheimische und Touristen zu werden.

Quelle: Anime News Network