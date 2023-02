Larian Studios hat heute im Rahmen der State of Play-Präsentation von Sony mit einem neuen Gameplay-Trailer bekanntgegeben, dass Baldur’s Gate 3 am 31. August 2023 für PlayStation 5, PC und Mac erscheinen wird.

Der neue Trailer bietet Spielern einen ersten Blick auf einen bisher unbekannten Antagonisten in Baldur‘s Gate 3: General Ketheric Thorm, einen scheinbar unbesiegbaren Necromancer, der seine Armee von Untoten gegen die namensgebende Stadt von Baldur’s Gate anführt. Der Charakter wird von Schauspieler J.K. Simmons gesprochen.

Einen Blick hinter die Kulissen mit J.K. Simmons als Ketheric Thorm gibt es hier:



„Ketheric ist ein Mann mit komplexen Ambitionen und Motiven. Bei der Suche nach der richtigen Stimme wussten wir also, dass wir einen renommierten Charakterdarsteller brauchen, der uns eine nuancierte Performance liefern kann – und so fiel unsere Entscheidung auf J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man). Obwohl wir damit gerechnet hatten, waren wir trotzdem beeindruckt, wie viel zusätzliche Tiefe seine Performance dem Charakter verliehen hat. In den kommenden Monaten werden wir noch zwei weitere Antagonisten vorstellen – haltet die Augen offen“, erklärt Swen Vincke, Creative Director bei Larian, in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog.

Der neue Trailer zu Baldur’s Gate 3 beinhaltet außerdem weitere Gameplay-Enthüllungen:

Split-Screen-Koop: Spieler können lokal mit bis zu zwei Spielern auf einer PS5 oder online mit bis zu vier Spielern spielen.

Spieler können lokal mit bis zu zwei Spielern auf einer PS5 oder online mit bis zu vier Spielern spielen. Controller Support: Ergänzend zu dem bisherigen Maus-und-Keyboard-Support im Early Access gewährt der neue Trailer ebenfalls einen ersten Einblick auf die volle Controller-Unterstützung für Baldur’s Gate 3.

Darüber hinaus detailliert der Blogbeitrag von PlayStation die Inhalte der Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition und Collector’s Edition. Beide Versionen können über den PlayStation Store für PlayStation 5 vorbestellt werden.

Alle PC-Spieler, die das Spiel in der Early Access-Phase gekauft haben – inklusive aller Spieler, die Baldur’s Gate 3 in dem Zeitraum von heute bis zur Veröffentlichung erwerben – werden automatisch auf die Deluxe Edition aufgestuft.

Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition

Die komplett digitale Deluxe Edition von Baldur’s Gate 3 beinhaltet:

Ein spielbares Bardensong-Bundle mit Musik aus Divinity: Original Sin 2

Einen exklusiven In-Game-Würfel-Skin

Eine Tasche des Abenteurers mit Ausrüstung zum Start der Reise

Digitale Downloads von dem Baldur’s Gate 3 Original Soundtrack, Artbook und Charakterbogen

72 Stunden Early-Access-Zugang zu Akt 1 von Baldur’s Gate 3, beginnend ab dem 28. August 2023 für PlayStation 5

Inklusive folgender Items inspiriert von dem Bafta-ausgezeichneten Spiel Divinity: Original Sin II:

Maske des Gestaltenwandlers: Erlaubt Spielern, jederzeit die Gestalt zu verändern – inspiriert von Fane

Erlaubt Spielern, jederzeit die Gestalt zu verändern – inspiriert von Fane Umhang des roten Prinzen: Ein Umhang – inspiriert von dem roten Prinzen

Ein Umhang – inspiriert von dem roten Prinzen Flöte des Merryweather Barden: Ein spielbares Instrument – inspiriert von Lohse

Ein spielbares Instrument – inspiriert von Lohse Nadel des geächteten Schurken: Ein Dolch – inspiriert von Sebille

Ein Dolch – inspiriert von Sebille Bikon des Seeungeheuers: Kopfschmuck – inspiriert von Beast

Kopfschmuck – inspiriert von Beast Gemälde von Rivellon: Eine neue Kollektion an Gemälden, verstreut im Forgotten Realm

Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition

Die Collector’s Edition beinhaltet:

Eine digitale Kopie der Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition

Ein spezielles Sticker-Set

Ein 25cm großes Diorama „Mind Flayer vs. Dunkelelf“

Ein 160-seitiges Hardcover Artbook

Eine Stoffkarte von Faerûn

Ein Set von D&D-inspirierten Original-Charakterbögen

Ein Kaulquappen-Schlüsselanhänger aus Metall

Ein Magic: The Gathering Booster Pack

Ein speziell gravierter D20-Metallwürfel inklusive einer In-Game-Version

Echtheitszertifikat

Vorbesteller der Collector’s Edition erhalten ebenfalls die Inhalte der Deluxe Edition inklusive 72 Stunden Early-Access-Zugang zu Akt 1 von Baldur’s Gate 3 für PlayStation 5. Alle Vorbestellungen werden pünktlich zur Veröffentlichung geliefert.

Weitere Informationen zu Baldur’s Gate 3 gibt es auf der offiziellen Website sowie auf Twitter, Facebook, Instagram, TikTok oder dem offiziellen Discord Server.