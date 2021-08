Baldo The Guardian Owls hat ein Releasedatum

Baldo The Guardian Owls gehört zu den Indie Spielen, die von vielen Fans heiß erwartet werden. Das Action Adventure erinnert stark an die alten The Legend of Zelda Spiele und will vor allem mit seinen Dungeons überzeugen. Mit RPG Elementen und einer Cartoon Optik geht der Titel aber auch eigene Wege und könnte somit eine empfehlenswerte Alternative zu The Legend of Zelda darstellen. Leider mussten Interessenten lange auf ein Releasedatum durch des NAPS team warten. Jetzt meldete sich der Entwickler wieder und gab im neusten Trailer zum Spiel auch gleich das Releasedatum bekannt.

Baldo The Guardian Owls erscheint am 27. August 2021. Veröffentlicht wird das Spiel auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Eine Prophezeiung hat sich erfüllt, das reine Kind ist geboren. Die herzlose Kreatur, die von den weisen Eulen in der Unterwelt versiegelt wurde, ist dabei, wieder aufzuerstehen. Viele seltsame und witzige Charaktere, die es zu treffen und denen zu helfen gilt, versetzen den Spieler in die erstaunliche Welt von Baldo, einem Action-Adventure-RPG voller Rätsel, faszinierender Spielmechaniken und komplizierter Dungeons, die es in einer weiten, interaktiven offenen Welt zu lösen gilt. Es gibt Städte zu entdecken, Geheimnisse zu lüften, nützliche Gegenstände zu kaufen und Waffen zu sammeln. (Übersetzt aus dem Englischen)