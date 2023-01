Auch über den Jahreswechsel hinaus ist AVATAR: THE WAY OF WATER nicht zu stoppen: James Camerons Meisterwerk ist in seiner dritten Woche weiterhin die klare Nummer 1 des deutschen Box Office und hat inzwischen sogar die 5 Millionen-Besucher-Hürde geknackt, was ihn zum erfolgreichsten Film des Jahres 2022 nach Umsatz und Besuchern macht (5.159.831 Besucher mit einem Umsatz von € 69.156.974). AVATAR: THE WAY OF WATER ist damit nicht nur der erfolgreichste Film nach der Wiedereröffnung der Kinos zu Pandemiezeiten, sondern auch der fünfterfolgreichste Film der The Walt Disney Company aller Zeiten. Insgesamt belegt er in Deutschland aktuell Platz 9 im All-Time-Ranking der erfolgreichsten Filme. Weltweit schraubteAVATAR: THE WAY OF WATER sein Einspiel auf 1,4 Mrd. Dollar – Tendenz steigend!

Zum Film:

Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt AVATAR: THE WAY OF WATER die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

James Cameron führte Regie und produzierte gemeinsam mit Jon Landau. In den Hauptrollen der Filmproduktion von Lightstorm Entertainment spielen Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang und Kate Winslet. Nach einem Drehbuch von James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, einer Geschichte von James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, und mit David Valdes und Richard Baneham als ausführenden Produzenten.