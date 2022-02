Auswahl des besten Lenkrades für Gamer

Für Gamer ist die Ausstattung ein wesentlicher Teil ihrer Spielfreude. Bei Profis steht und fällt der Erfolg beim Gaming ohnedies mit dem Equipment. Bei der Auswahl scheiden sich die Gaming-Lager in dessen Meinungsbildung über das beste Tool für den Sieg. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund für die verschiedenen Meinungen ist die Konsolen-Exklusivität. Sie werden vielleicht als aktiver Spieler zwischen Gran Tuismo und Forza Motorsport unterscheiden und sich Kritik an ihrer Entscheidung gefallen lassen. Die Vielfalt ergibt sich aber insbesondere aus den verschiedenen, zur Auswahl stehenden, Richtungen. Geprägt ist die unterschiedliche Ausrichtung beim Gaming auch in Bereichen des Multi- und Singleplayer-Gaming Stils.

Beseitigung von Lizenzproblemen erhöhen das Spielvergnügen

Vielfalt im Angebot ist grundsätzlich etwas sehr Positives, führt aber gleichzeitig zur Festlegung von Kriterien bei der Auswahl. Die Entscheidungsfindung wird umso schwieriger, je professioneller die im Handel erhältlichen Racing-Simulationen sind. Bei Racing-Spielen hängt die Freude am Gaming vor allem an der Auswahl des richtigen Lenkrades. Nur mit dem richtigen Wheel kommt echte Freude beim Spielen auf. Lizenzprobleme haben die Auswahl des richtigen Lenkrades in der Vergangenheit gerade bei der Sony Play Station 4 eingeschränkt.

Bei Xbox Usern ist dieses Problem nicht offenkundig. Diese Lizenzprobleme wurden nun weitgehend gelöst und daher lässt sich heute auch unison das modulare Fanatec System auf allen Spielerebenen verwenden. Für die Fans der Kultmarke sind das sehr gute News. Mit Fanatec hat man nach Meinung vieler Gamer die richtige Hardware für Gamer geschaffen. Vor allem wegen der Lenkräder ist die Marke heute mit einem Kult-Status ausgestattet.

Individuelle Auswahl verschiedener Tools als Vorteil für Gamer

Neben Lenkrädern führt das Unternehmen auch noch ein breites Angebot an Pedalen und komplette Cockpits für die Playstation. Der Vorteil des Fanatec Systems liegt in seiner Individualität. Es handelt es sich eben nicht um ein Plug-and-Play System wie Sie es vielleicht von anderen Anbietern gewohnt sind. Mit der zu leistenden Mehrarbeit vor dem Spielvergnügen sind aber sehr viele Vorteile verbunden. Im Vergleich zu einem fertig verschraubten Tool können Gamer auch individuelle Teile hinzufügen. Das macht sich beispielsweise bei den Pedalen bemerkbar wo ein ganzes Kit-Set hinzugefügt werden kann. Das besteht aus Gaspedal, Bremse und Kupplung.