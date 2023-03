Es ist wie ein unerwarteter Besuch. Plötzlich steht jemand vor der Tür und ihr seid gar nicht wirklich vorbereitet und hättet doch Kuchen gemacht. Genauso sieht es mit Amazon Luna aus. Zumindest uns ist es so ergangen. Wir haben uns nach Feierabend den üblichen Kaffee gegönnt und unseren Fire TV Hallo gesagt und Schwupps: AMAZON LUNA ist da. Wir wussten ja das es diesen Cloud-Service schon seit einigen Monaten in den USA gegeben hat, aber das er nun so plötzlich bei uns erscheint hat uns ein wenig überrascht. Erstmal wird die Amazon Luna App heruntergeladen und wir schauen mal was uns da so erwartet.

Hätte ich dich heut erwartet hätte ich Kuchen gemacht

Zuerst einmal sind wir positiv überrascht. Die App ist farbenfroh und zeigt euch direkt welche Games alle mit dabei sind. Außerdem gibt es eine Menge spannender Funktionen, die im Laufe der Zeit sicherlich sehr interessant werden könnten. So gibt es bei Luna die Couch Funktion. Hört sich gemütlich an und ist es auch. Mit dieser Option könnt ihr Spiele im Lokal-Koop-Modus mit euren Freunden spielen. Dafür müsst ihr nicht zusammen auf der Couch sitzen und eure Freunde benötigen auch keine Luna-Mitgliedschaft. Ihr schickt euren Spielpartner einfach eine Einladung und es kann losgehen. Eine tolle Idee, die hoffentlich nicht stiefmütterlich behandelt wird. Wir werden das Ganze auch später noch mal in einem eigenen Artikel unter die Lupe nehmen.

Twitch-Fans kommen auch auf ihre Kosten. Eure Spiele können von einem kompatiblen PC oder MAC direkt auf Twitch gestreamt werden. Man hat sich also Gedanken bei Amazon gemacht und bringt mit Amazon Luna eine Art Nachfolger von Google Stadia ins Spiel. Dieser Cloud-Service ist ja mittlerweile aufgelöst worden und hat den Sprung bei den Fans nicht wirklich geschafft. Luna will das Ganze besser machen. Wenn ihr Amazon Prime Mitglied seid könnt ihr direkt drauf losspielen und da ist sogar ein dicker Blockbuster mit am Start. Mit The Legends of Heroes: Trials of Zero krempelt Luna schon mal die Ärmel hoch. Außerdem gibt es noch Get Packed: Couch Chaos, MegaMan 11 und Sail Forth. Es sind also noch nicht wirklich viele Spiele, aber zum Anfang schon mal ganz angenehm.

Drei verschiedene Abo-Optionen

Nachdem ihr ein Spiel gestartet habt landet ihr zunächst in einer Warteschlange und es kann etwas dauern bis ihr auf den Spieleserver gelangt. Das ist nicht weiter schlimm lässt sich aber mit der Luna+ Mitgliedschaft ändern. Dort zahlt ihr 9,99 pro Monat und die Wartezeiten sollen ganz verschwinden. In unserem Test (wir haben das Abo abgeschlossen) war die Wartezeit bei manchen Titeln aber immer noch vorhanden. Schieben wir es einfach mal auf den plötzlichen Start von Amazon Luna und drücken mal ein Auge zu. Den Luna+ Service könnt ihr als Prime Mitglied übrigens 7 Tage lang gratis testen, danach zahlt ihr dann 9,99 € im Monat (monatlich kündbar). Und hier gibt es auch direkt mehr Spiele zu sehen. Neben Resident Evil 2 und 3 gibt es dort unter anderem Sonic Mania, Tetris Effect, Dirt 5 und viele mehr. Ein wenig mehr könnte es schon sein, aber für den Anfang ist das schon ganz cool.

Gute Internetverbindung immens wichtig

Es gibt aber noch weitere Abo-Optionen. So könnt ihr euch Ubisoft+ Titel mit Ubisoft+ Multi Access streamen, müsst dafür aber schon tiefer in die Tasche greifen. Satte 17,99 pro Monat müsst ihr dafür abdrücken. Dafür bekommt ihr aber alle bekannten Ubisoft Blockbuster wie Assassin´s Creed, The Division 2 und Co. Wenn ihr schon ein Ubisoft+ Abo habt bekommt ihr übrigens 10 Prozent Rabatt auf alle Käufe von ingame Währungen. Steht ihr eher auf JackBox Games ? Dann holt ihr euch alle Games aus der Reihe für 4,99 € pro Monat. Das finden wir jetzt persönlich ein wenig teuer und das hätte man auch im Luna+ Abo mit reinpacken können.

Da wir ja aufgeregt waren haben wir direkt unseren älteren Xbox Wireless Controller aus dem Zockerzimmer geholt und mit unserem Fire TV bzw. Amazon Luna verbunden. Ihr könnt jeden Bluetooth fähigen Controller oder euer Smartphone als Fernbedienung nutzen. Wer unbedingt einen Amazon Luna Controller haben will muss 69,99 € bezahlen. Muss man nicht haben aber jeder so wie er meint. Doch kommen nun endlich mal zum Spielerlebnis selbst. Das klappt mit einer perfekten Internetverbindung hervorragend. Und ihr solltet unbedingt eine 5G Verbindung haben. Eigentlich erklärt sich das bei Cloud Gaming von selbst, sonst wird das Ganze nämlich eher zu einer ruckeligen und unspielbaren Angelegenheit.

(Noch) kein 4K

Im Test haben wir Resident Evil 2 angezockt und waren schlichtweg begeistert. Das Spiel war in sekundenschnelle auf unserem TV und wir konnten direkt loslegen. Die Spiele können entweder in 1080p oder oder 720p gestreamt werden. Eine 4K Unterstützung ist bislang noch nicht mit dabei könnte aber sicherlich noch kommen. Bei 720p nutzt ihr weniger Bandbreite und eine geringere Datenübertragung. Es gibt aber keine Performance-Einbußen. Das ist auch tatsächlich so weil wir beide Optionen ausprobiert haben.

Amazon Luna macht schon vieles richtig aber sollte vielleicht noch das Preisschraube drehen. Auch wenn 9,99 € im Monat jetzt nicht soviel ist könnte die Spiel-Unterstützung mehr Blockbuster vertragen. Control und Co. sind schon fette Games, aber auf Dauer will man für den Preis sicherlich auch noch etwas mehr haben. Noch ist übrigens nicht klar wieviel Spiele im Monat dazukommen werden. Das werdet ihr aber immer aktuell hier bei uns auf Games-Mag erfahren.