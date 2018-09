Attentat 1942 – Erstes Spiel mit NS-Symbolik in Deutschland erschienen

Geschichtsträchtig! Mit Attentat 1942 ist das erste Spiel mit Nazi-Symbolik, offiziell in Deutschland, für den PC via Steam erschienen. Ursprünglich ist der Titel bereits vor einem Jahr erschienen. Da mittlerweile ein Umdenken stattgefunden hat kann der Titel nun geladen werden.

Attentat 1942 ist ein historisch akkurates Computerspiel über die Nazi-Besetzung der ehemaligen Tschechoslowakei. Es gewann den „Most Amazing Game Award“ beim prestigeträchtigen A MAZE 2018-Festival in Berlin, war in Deutschland jedoch aufgrund der kontroversen Gesetzgebung, die Nazi-Symbolik in Computerspielen verbietet, nicht erhältlich.

Trailer:



Nach der jüngsten Änderung der Bewertungspraxis erhielt das Spiel von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) jedoch eine Genehmigung. Ab sofort wird Attentat 1942 zum Verkauf angeboten – als erstes PC-Spiel mit Nazi-Symbolik, welches in Deutschland seit der Bewertungsänderung mit USK-Freigabe veröffentlicht wurde. Zudem erscheint das Spiel mit deutschen Untertiteln. Das Spiel basiert auf der Forschungsarbeit von qualifizierten Historikern und auf den dokumentierten Aussagen von Zeitzeugen.

Das sagt der Entwickler:

„Attentat 1942 zeigt, welch tiefgreifende Auswirkung das totalitäre Nazi-Regime auf die Leben und die Psyche gewöhnlicher Menschen hatte. Als Spieler taucht man in lebendige Geschichten, gezeichnet durch persönliche Tragödien und Schmerz, aber auch durch Momente von außergewöhnlicher Hoffnung und Tapferkeit“, sagt Vít Šisler, der Lead Designer des Spiels. „Attentat 1942 ist eine schonungslose Erinnerung an die Gefahren des Faschismus und politischen Radikalismus“, fügt Shawn Clybor hinzu. Der US-amerikanische Historiker war an der Lokalisierung des Spiels beteiligt.

Gameplay-Video:



Attentat 1942 wurde von der Karls-Universität Prag und der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik entwickelt. Unterstützt wurde das Projekt vom Tschechischen Kulturministerium und von der Technologischen Agentur der Tschechischen Republik. Das Spiel ist auf Steam und im Humble Store für PC und Mac verfügbar.