Während der letzten Nintendo Direct bereits angedeutet, erhält Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg heute endlich einen genauen Release-Termin: Demnach erscheint das selbsternannte Cozy RPG Adventure am 13. Juli 2023 für Nintendo Switch, Playstation 4 und 5 und Windows PC via Steam.

Für Protagonistin Marie, eine Studentin an der Royal Academy of Magic, bietet der anspruchsvolle Lehrstoff zwar immer wieder Grund für Verzweiflung, doch immerhin hat sie bereits eine eigene Alchemie-Werkstatt spendiert bekommen. Ihr ultimatives Ziel: Innerhalb von fünf Jahren den Abschluss einsacken und ihren großzügigen Lehrer mit einem einzigartigen, selbst hergestellten Item überzeugen. Doch dafür braucht es jede Menge Geld, Verbündete und natürlich Fachwissen im Umgang mit der Zauberei. Mit Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg schlüpfen wir also einmal mehr in die Rolle einer angehenden Alchemistin und bestreiten spannende Kämpfe, sammeln Zutaten und entwickeln dabei unsere ganz eigenen Rezepte. Ob der ehrgeizige Versuch letztendlich gelingt, erfahren wir ja dann alle gemeinsam am 13. Juli 2023.

Doch damit nicht genug, denn anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der unter Fans äußerst beliebten Reihe, spendiert Entwickler GUST Studios in Zusammenarbeit mit Publisher Koei Tecmo seinem Erstlingswerk nicht nur eine optische Frischzellenkur im dreidimensionalen Chibi-Stil, sondern auch ein paar Änderungen am Gameplay. So soll laut Koei Tecmo die eher entspannte und höchst flexible Spielbarkeit des Originals zwar beibehalten, mit weiteren Hilfen allerdings noch zugänglicher gemacht werden. Neben neuen Tutorials und Änderungen am Balancing, verspricht das Remake auch einen Unlimited Mode, der die fünfjährige Deadline des Hauptabenteuers aushebelt und angehenden Magie-StudentInnen eine völlig sorglose und stressfreie Zeit in der Welt von Atelier Marie Remake verspricht. Außerdem dürft ihr euch auf brandneue social events mit den Hauptcharakteren freuen und euch jederzeit auf die Unterstützung von Professor Ingrid verlassen, die in dem überaus frei gestaltbaren Abenteuer als optionale Navigatorin zur Verfügung steht.

Vorbestellungen starten bald, Publisher Koei Tecmo verspricht aber schon jetzt physische und digitale Versionen von Atelier Marie Remake. Zudem wird es zum Launch eine digitale Deluxe Edition geben, die neben dem Hautspiel alternative Kostüme, BGM und sogar das Original beinhaltet.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Seite zum Spiel.