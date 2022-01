Astalon: Tears of the Earth bekommt eine physische Version

Der Tod ist nur der Anfang in einer sterbenden Welt, in der das Leben grausam ist. Nachdem Limited Run Games mit Castlevania Requiem ein recht bekanntes Spiel mit einer physischen Version versehen hat, ist nun wieder ein eher unbekannterer Titel an der Reihe. Astalon: Tears of the Earth heißt dieser und wird wie die meisten Spiele zusätzlich eine Collector’s Edition erhalten. Das Spiel soll neben der PlayStation 4 auch eine physische Version für die Nintendo Switch spendiert bekommen. Die Vorbestellung zum Action-Plattformer beginnt am 21. Januar 2022 und wird 4 Wochen in dieser Phase verfügbar sein.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Limited Run Games!

Astalon: Tears of the Earth Collector’s Edition enthält:

Physische Kopie von Astalon: Tears of the Earth für Switch

Astalon: Tränen der Erde Kunstbuch

Astalon: Tears of the Earth 3-Disc OST (enthält 12 nie zuvor gehörte Bonustracks)

Astalon: Tränen der Erde Magnet Set

Mehr zum Spiel:

Halten Sie Ihren Pakt mit dem Titanen des Todes, Epimetheus, aufrecht! Kämpfe, klettere und löse deinen Weg durch einen verdrehten Turm als drei einzigartige Abenteurer, die auf einer Mission sind, ihr Dorf vor dem drohenden Untergang zu retten!

Drei heldenhafte Entdecker durchstreifen die postapokalyptische Wüste, um ihr Dorf vor dem Untergang zu retten. Bald finden sie einen dunklen, verdrehten Turm, der sich aus den Tiefen des Planeten erhoben hat und scheinbar den Schlüssel zu ihrem Überleben enthält. Um ihren Sieg zu sichern, hat einer von ihnen einen geheimen Pakt mit dem Titanen des Todes, Epimetheus, geschlossen, der es ihnen erlaubt, so lange zu reinkarnieren, bis sie ihre Mission erfüllt haben. Doch welches Schicksal droht den Helden und ihrem Dorf?

Astalon: Tears Of The Earth ist ein Action-Platformer, der in einer sterbenden Welt spielt, in der das Leben grausam ist, der Tod aber ein Sprungbrett zum Sieg sein kann! Nutze die einzigartigen Fähigkeiten und Waffen von Arias, dem Kämpfer, Kyuli, dem Schurken, und Algus, dem Zauberer, um den geheimnisvollen Turm zu erklimmen und die Antworten auf ihr Überleben zu finden. Töte schreckliche Monster, entdecke mächtige Artefakte und löse teuflische Rätsel, um im Turm mit Hilfe eines Titanen neue Höhen zu erreichen. Verfolgen Sie eine Geschichte über Freundschaft und Aufopferung und entwickeln Sie den Mut, Riesen zu besiegen, um die Schwachen und Machtlosen zu schützen. Stärken Sie Ihre Gruppe und ändern Sie ihr Schicksal, indem Sie den Tod in Kauf nehmen. Entdecke die zahllosen Geheimnisse des Turms der Schlangen!

Erlebe die glorreichen Tage des 8-Bit-Action-Adventures in wunderschön detaillierter, authentischer Pixelkunst in einer dunklen, fantastischen Welt! Astalon bietet die fortschreitende Erkundung einer zusammenhängenden Welt mit der Schnelligkeit und dem schnellen Rhythmus eines Raum-für-Raum-Action-Plattformer.

Original-Charakterdesign von Ryusuke Mita, dem Schöpfer des weltberühmten Mangas Dragon Half!

Spiele in deinem eigenen Tempo – erkunde die Welt gründlich und baue die Stärken deines Charakters aus, oder nutze riskante Methoden, um dich rasend schnell den Turm hinaufzuschrauben!

Wechsle zwischen deinen Helden und nutze die einzigartigen Fähigkeiten eines Kriegers, Bogenschützen und Zauberers, um im Spiel voranzukommen.

Kämpfe gegen eine große Auswahl an verschiedenen Feinden, riesigen Monstern und epischen Bossen! Wähle den richtigen Helden, um die Schwächen der Kreaturen zu finden, die sich dir in den Weg stellen!

Verbessere die Fähigkeiten deiner Charaktere und ändere den Lauf des Schicksals, indem du mit Epimetheus, dem Titanen des Todes, paktierst.

Sammle eine Vielzahl von unglaublichen Artefakten wie das „Schwert der Spiegel“, die deinen Charakteren neue Fähigkeiten verleihen und neue Möglichkeiten eröffnen.

Nutzen Sie Lagerfeuer, um Ihren Fortschritt zu speichern, die Charaktere zu wechseln und Details über die Vergangenheit der Helden zu erfahren.

Hunderte von Räumen, die es zu entdecken gilt – stundenlanges, herausforderndes Erkunden mit einer Fülle von freischaltbaren Gegenständen und Geheimnissen, die die wissbegierigsten Spieler belohnen!

Erlebe einen aufregenden Soundtrack mit Chiptune-Musik, komponiert von Matt Kap, der über 30 Musikstücke umfasst!

Trailer zum Spiel:

Über Limited Run Games:

Limited Run Games ist ein Herausgeber von limitierten, physischen Spielen für eine Reihe von Systemen – darunter Nintendo Switch, PS4, Vita, PSVR, PC und Retro-Konsolen. Sie konzentrieren sich darauf, ausschließlich digitale Spiele auf ein physisches Medium zu bringen, aber sie erstellen auch definitive Editionen von Spielen, die ihr kennt und liebt. Und ja, ihr kennst sie wahrscheinlich von Night Trap, Celeste oder Streets of Rage 4.

Gegründet von Josh Fairhurst und Douglas Bogart im Jahr 2015 als Publishing-Ableger der Mighty Rabbit Studios, hat der Publisher mittlerweile über 300 Spiele veröffentlicht. Sie haben Preise für maßgeschneiderte Collector’s Editions gewonnen, physische Veröffentlichungen für Spiele geschaffen, die es sonst nicht gegeben hätte, und viele tolle Goodies für die Regale von Videospielfans aller Art hergestellt!