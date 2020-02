Apex Legends: Sammel-Event Systemüberbrückung angekündigt

Respawn kündigt heute mit „Systemüberbrückung“ das neue befristete Sammel-Event von Apex Legends an, das vom 3. bis 17. März läuft. Systemüberbrückung bietet den neuen Déjà-Beute-Modus, in dem die gesamte Beute in jedem Match an denselben Kartenpositionen spawnt. Im Rahmen des befristeten Events können Spieler außerdem erstmals den neuen Evo-Schild in der Arena ausrüsten und neben verschiedenen kosmetischen Objekten mit Assimilierungs-Thematik ein neues Erbstück-Set für Octane sammeln.

Auf folgende Aktivitäten können sich die Spieler freuen: