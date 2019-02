Apex Legends – Respawn teasert neues Battle Royal

Das Titanfall-Studio Respawn wird am Montag den 04. Februar sein neues Battleroyale Spiel vorstellen. Allen Gerüchten nach soll der Titel im Titanfall Unisversum spielen. Die Bestätigung kam in der Nacht vom 03. auf den 04. Februar vom Respawn Entertainment CEO Vince Zampella und vielen weiteren Content Creator.

Looks like everything is unlocked now? Fun.

So, if you like Respawn, our games or even me, you should tune in tomorrow. Our stream starts at 8am pt and we’ll tell you everything about Apex Legends. Everything. https://t.co/P0Svi1h5VS

— Vince Zampella (@VinceZampella) February 4, 2019