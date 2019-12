Anpfiff für das offiziell lizenzierte FC Schalke 04 Zubehör für PC und Konsolen von snakebyte

Bei Fans des FC Schalke 04 steht die lizenzierte Reihe von PC- und Konsolenzubehör von snakebyte in stylischem Blau und mit Vereinslogo in diesem Jahr auf dem Wunschzettel. Die neue Produktlinie ist für jeden Fan ein Treffer: PC Gaming-Tastatur Pro, Game-Mouse Pro, Mousepads in zwei Größen und Wireless Pro Controller machen alle PC-Fans glücklich. Wer mit seinem Lieblingsteam lieber auf der Konsole antritt, freut sich über die beiden Controller für Nintendo Switch™ und PlayStation® 4. Mehr Schalke-Action gibt’s mit Headset Pro, Controller Set für den PlayStation® 4 Controller und dem Micro-USB Ladekabel. Das stylische Zubehör ist sowohl im Handel als auch im offiziellen Fanshop des FC Schalke 04 erhältlich.

Ob Treffer im digitalen Fußballspiel mit der Lieblingsmannschaft oder Fan-Feeling für die Arbeit: Die Gaming-Tastatur Pro ist ein Must-Have für Fans des FC Schalke 04 und erfüllt auch die Bedürfnisse von Profi-Gamern. Mit 26 Tasten Anti-Ghosting Technologie, einer Gehäuseschale aus Aluminium und einer Lebensdauer von bis zu zehn Millionen Tastenanschlägen bleiben keine Wünsche offen. Zusammen mit der Game Mouse Pro mit dem professionellen, optischen Sensor mit bis zu 4.000 DPI und der besonders reibungsarmen Unterseite sind die Fans für alle Online-Duelle gerüstet. Tastatur und Maus können in jeweils sieben verschiedenen Farben beleuchtet werden – nur die gelbe Konkurrenz geht leer aus. Statt grünem Rasen gibt es bei snakebyte zwei blaue Mousepads – ganz in den Vereinsfarben. Egal ob Normalgröße oder XL: Die stylischen Pads sind ein Highlight auf jedem Schreibtisch. Auch der Wireless Pro-Controller für den PC überzeugt in Schwarz mit blauen Details.

Die stylischen Controller von snakebyte sind auch für Nintendo Switch und PlayStation® 4 ein Hingucker. Besonders der Controller für die PlayStation® 4 in strahlendendem Blau und mit Vereinslogo lässt die Herzen der Fans höher schlagen. Er verfügt über einen 3,5mm Klinkenanschluss für das Headset sowie analoge Joysticks und Trigger für präzise Kontrolle. Wer seinen Lieblingscontroller nicht aufgeben möchte, bringt ihn mit dem Controller-Set mit Aufklebern und Polstern im Schalke-Design auf Vordermann.