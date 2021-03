Anpassbare H.A.R.M. Rooms kommen zu Marvel’s Avengers

Erst kürzlich berichteten wir euch über Neuigkeiten zum Next-Gen-Update zu Marvel’s Avengers. Dieses Update ist noch gar nicht veröffentlicht worden, schon haben wir etwas Neues für euch: Die anpassbaren H.A.R.M. Rooms kommen zu Marvel’s Avengers. Was aber sind diese sogenannten H.A.R.M. Rooms denn eigentlich?

Mithilfe der anpassbaren H.A.R.M. Rooms ist es Spielern möglich, eigene Kämpfe zu erstellen und zu spielen. Mit anderen Worten ist der anpassbare H.A.R.M. Room ein Tool, mit dessen Hilfe man Räume erstellen kann, deren Gegner nach Belieben selbst bestimmt werden. Der oben zusehende Trailer zeigt, dass der Spieler anfangs die Wahl hat, wie groß die Gegnerhorde ausfallen soll. Egal auf welche Größe eure Wahl fällt, könnt ihr jeden Gegnertypen im Raum spawnen lassen, wobei ihr als Spieler auch noch entscheiden könnt, welche Zusatzeffekte im Raum angewendet werden.

Interessant an dem ganzen ist, dass die H.A.R.M. Rooms in Zusammenarbeit mit Intel entstehen und damit die Power der Prozessoren darstellen soll.

Die anpassbaren H.A.R.M. Rooms von Marvel’s Avengers werden ab dem 18. März, gemeinsam mit dem Next-Gen-Update, verfügbar sein.

Live your Super Hero dreams with Customizable HARM Rooms on March 18 for all platforms.

Give yourself a challenge or feel the power of wiping out hordes of enemies. All in your hands. ⚠️ pic.twitter.com/UaEv8ckpyX

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 8, 2021