Bock auf ein Action-Adventure-RPG, das in einer Cyberpunk-Welt spielt? Wenn ja, dann könnte der neue Titel ANNO: Mutationem etwas für euch sein. Während das Spiel seit Mitte März bereits digital erhältlich ist, spendiert Limited Run Games dem Spiel auf der PlayStation 4, wie auch der PlayStation 5 eine limitierte physische Version. Je nach Bedarf kann das Spiel in einer klassischen Variante oder als Collector’s Edition erworben werden. Die Vorbestellung beider Versionen beginnen am 25. März 2022 und dauern wie üblich 4 Wochen an.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Limited Run Games!

Die ANNO: Mutationem Deluxe Edition enthält:

Physische Kopie von ANNO: Mutationem für PS5

ANNO: Mutationem Deluxe Edition Box

ANNO: Mutationem CD-Soundtrack

18″ x 24″ ANNO: Mutationem Poster

Schlüsselanhänger

Über das Spiel:

ANNO: Mutationem” (ANNO) ist ein ARPG-Spiel im Cyberpunk-Pixel-Stil. Die Welt ist in einer dystopischen nahen Zukunft angesiedelt, in der der Sprung in der Wissenschaft und Technologie das menschliche kognitive System radikal demontiert hat, was zu gesellschaftlicher Entfremdung und allen Arten von Mutation führt.die Welt wurde in 6 verschiedene Regionen unterteilt & jede Region erfordert den Spieler zu erkunden und ist mit Kampfelementen und Gegenständen/NPCs gefüllt, mit denen man interagieren kann.

Über Limited Run Games:

Limited Run Games ist ein Herausgeber von limitierten, physischen Spielen für eine Reihe von Systemen – darunter Nintendo Switch, PS4, Vita, PSVR, PC und Retro-Konsolen. Sie konzentrieren sich darauf, ausschließlich digitale Spiele auf ein physisches Medium zu bringen, aber sie erstellen auch definitive Editionen von Spielen, die ihr kennt und liebt. Und ja, ihr kennst sie wahrscheinlich von Night Trap, Celeste oder Streets of Rage 4.

Gegründet von Josh Fairhurst und Douglas Bogart im Jahr 2015 als Publishing-Ableger der Mighty Rabbit Studios, hat der Publisher mittlerweile über 300 Spiele veröffentlicht. Sie haben Preise für maßgeschneiderte Collector’s Editions gewonnen, physische Veröffentlichungen für Spiele geschaffen, die es sonst nicht gegeben hätte, und viele tolle Goodies für die Regale von Videospielfans aller Art hergestellt!