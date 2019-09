Anker Soundcore Icon Bluetooth Speaker bei uns im Test

Bluetooth Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer. Doch nicht alle können überzeugen. In unserem Hardware-Test dürfen wir heute den Anker Soundcore Icon Bluetooth Speaker testen und sagen euch was der Bolzen auf dem Kasten hat. Treuer Begleiter am Strand oder doch nur eine Blechbüchse ?

Icon ist eine weitere Marke unseres Partners Anker. Von denen durften wir bereits einige Produkte wie den eufy Saugroboter oder einen Bluetooth Kopfhörer testen. Nun kommt ein Bluetooth Speaker an die Reihe und will mit seinen besonderen Eigenschaften überzeugen. Als größten Kaufgrund gibt Icon schon auf der Verpackung die Wasserdichtigkeit an. Hier will man besonders punkten, damit man den Speaker im Sommer einfach mit in den Pool oder sogar ins Meer nehmen kann.

Laut Soundcore ist der Speaker absolut wasserdicht und es wird auch keine Angabe zu Zahlen gemacht. Rein theoretisch könntet ihr damit also auch Tiefseetauchen veranstalten , das konnten wir aber aufgrund organisatorischer Gründe nicht ausprobieren ;). Wir haben es einfach mal in der Badewanne versucht und es hat geklappt. Und wer hört nicht gerne in der Badewanne Musik. Eigentlich stellt man den Speaker dann irgendwo an die Seite, aber den Anker Soundcore Icon werft ihr einfach mit ins Wasser.

Doch der Speaker ist nicht nur wasserdicht sondern hat noch andere Eigenschaften. So kann er besonders durch seine lange Laufzeit überzeugen. Einmal voll aufgeladen bietet er satte 12 Stunden Wiedergabe an. Doch das ist noch längst nicht alles. Dank seiner Bass-Up Technologie bietet er einen hervorragenden Outdoor Sound an und ihr könnt damit locker eine coole Party feiern. Vorbei die Zeiten wo ihr früher riesiges Equipment aufbauen musstet. Mit einer eigenen App sorgt ihr für die richtigen Einstellungen und könnt sogar einen EQ nutzen. Dort stellt ihr eure Vorlieben ein und macht euren Speaker damit zum perfekten Party-Begleiter.

Habt ihr zwei Speaker könnt ihr die beiden sogar per Wireless Stereo Pairing verbinden und erlebt einwandfreien Stereo Sound. Jetzt braucht ihr wirklich keine Anlage mehr. Der Speaker ist allerdings ein wenig schwer, dafür bietet er aber unermüdlichen guten Sound und eine wirkliche Bass-Tiefe. Der Speaker ist für 59,99 € bei Amazon erhältlich. Und wenn ihr euch wundert warum der Speaker auf den Bildern einen Riemen hat – der ist zum Aufhängen gedacht. Jo richtig gelesen – der Riemen am Speaker sorgt dafür das der Speaker quasi überall abhängen kann. So habt immer den besten Platz für den besten Sound. Egal ob beim Zelten, am Strand oder in der Kellerbar.

Der Anker Soundcore Bluetooth Speaker ist außerdem extrem robust und kann viele Erschütterungen problemlos standhalten. Wenn ihr also nach ein oder zwei Bierchen mal ein wenig das Gleichgewicht verliert, kann dem Speaker nichts passieren. Euch allerdings schon, deswegen immer trinken mit Vernunft ;). Der Speaker macht seinen Job perfekt – ist wasserdicht, 12 Stunden fit und bietet super Sound – wenn das kein Kaufgrund ist.