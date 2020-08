Anker Powerbank PowerCore 10k Wireless im Test

Anker hat uns wieder mit einem coolen Produkt ausgestattet. Diesmal handelt es sich um die Anker Powerbank PowerCore 10k Wireless. Sie soll euer Smartphone oder euren mobilen Geräte jederzeit mit voller Leistung unterstützen. Dafür sorgen eine Leistung von satten 10000 mAh. Und das Beste: Die Powerbank ist so klein und handlich das sie überall hin mitgenommen werden kann.

Ist sie einmal aufgeladen braucht ihr kein weiteres Kabel mehr. Ihr legt euer Smartphone einfach auf die Powerbank und das Laden kann beginnen. Und mit den doppelten USB Eingängen könnt ihr sogar zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Perfekt für unterwegs. Zuhause lädt ihr die Powerbank wieder auf und könnt dabei auch noch euer Smartphone aufladen. Dafür sorgt die Pass-Trough Wiederaufladefunktion.

Das matte Anti-Rutsch Material der Powerbank sorgt für einen rutschfesten Stand des Smartphones und für Sicherheit. Laut Anker könnt ihr mit der Powerbank PowerCore 10k Wireless ein iPhone 11 einmal und ein Samsung S10 zweimal aufladen. Seid ihr also mit dem Fahrrad unterwegs, schnappt ihr euch die Powerbank und ihr müsst euch keine Sorgen um ein leeres Akku machen.

Was allerdings wichtig zu erwähnen ist: Bei der PowerCore 10k Wireless Powerbank ist kein Netzgerät dabei. Das finden wir allerdings nicht weiter schlimm da heutzutage eh fast jeder so etwas in seiner Schublade haben sollte. Ihr solltet euch also nicht wundern wenn was fehlt bei der Lieferung. In Zukunft soll es auch bei den führenden Smartphone Herstellern keine Netzgeräte mehr dazu geben. Man will damit die Umwelt schonen, was wir für eine gute Idee halten.

In unserem Test waren wir begeistert von der Powerbank und werden einen treuen Begleiter haben. Es ist einfach vorteilhaft wenn man die Powerbank überall mitnehmen kann und auf ein lästiges Kabel verzichten kann. Einfach das Smartphone auflegen und laden lassen und später wieder über einen vollen Akku freuen. Einfacher geht´s nicht. Durch die flotte Schnellladefunktion habt ihr ruck zuck wieder Saft.

Preislich gesehen ist die Anker PowerCore 10k Wireless Powerbank für 29,99 € (bei Amazon) relativ günstig und bringt viel Leistung für wenig Geld. Andere Powerbanks kosten da wesentlich mehr. Anker ist mittlerweile zum führenden Powerbank Hersteller geworden und kann auch mit weiteren Angeboten überzeugen.