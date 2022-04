Amy Hennig gründete im September 2019 ein neues Entwicklungsstudio unter dem Namen Skydance New Media. Der Fokus des Studios liegt auf sogenannten „story-driven action-adventure“ Erfahrungen. Die Gründerin selbst arbeitete zuvor beim EA Studio Visceral Games und war ironischerweise am nicht veröffentlichten Star Wars Projekt des Studios beteiligt. Ironie daher, da ihr neues Studio nun bekannt gab, an einem neuen Star Wars Titel zu arbeiten. Bei der Produktion handelt es sich um die bereist erwähnte „story-driven action-adventure“ Erfahrung. Weiterhin handelt es sich um ein „AAA“ Spiel.

„Ich habe oft beschrieben, wie der Anblick von Star Wars im Jahr 1977 mein 12-jähriges Gehirn im Wesentlichen neu verdrahtet und mein kreatives Leben und meine Zukunft unauslöschlich geprägt hat“, sagte Hennig übersetzt aus dem Englischen. „Ich freue mich sehr, wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um interaktive Geschichten in dieser Galaxie zu erzählen, die ich liebe.“

Hier gibt es das einzige Footage aus dem gestrichenen Star Wars Spiel:

