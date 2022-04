Bereit, eure Crewmitglieder noch dieses Jahr in VR zu beschuldigen? Ob ihr selber der Imposter seid oder nicht, Meta kündigte an, dass Among Us VR noch Ende dieses Jahres erscheint. Diese Ankündigung fand auf dem Quest Gaming Showcase statt. Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass es auf der Meta Quest 2, Rift & S, Steam VR und PlayStation VR erscheinen wird. Neben der Möglichkeit das Chaos nun aus der First-Person Perspektive zu erleben, müsst ihr in Meetings jetzt direkt euren Finger auf die anderen Mirspieler:innen richten. Für den kompletten Gameplay Trailer, schaut doch direkt hier vorbei:

Über Among Us VR:

Among Us VR ist ein eigenständiges, von Grund auf neu entwickeltes Erlebnis, das sich am beliebten Design und den Mechaniken von Among Us orientiert. In dieser immersiven VR-Version werden die Spieler weiterhin das Gameplay genießen, das sich um Teamwork und Verrat dreht. Ausgestattet mit Sprach- und Text-Chat-Funktionen, Online-Spiel und Hands, können die Crewmitglieder mit 4 bis 10 Spielern durch das Raumschiff wandern, Aufgaben erfüllen und nach dem Impostor Ausschau halten. Die Spieler erleben die gleichen Täuschungen und Betrügereien wie im preisgekrönten Originalspiel in ihrem eigenen virtuellen Skeld.

Quelle: Engadget