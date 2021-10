Alpine – The Simulation Game – Winter-Action auf PC und PS4

Aerosoft und HR Innoways bringen mit Alpine – The Simulation Game die erste Skigebiets-Simulation heraus, die auch auf Konsole erscheint.

In Alpine – The Simulation Game helfen die Spieler beim Betrieb und Ausbau eines alpinen Skigebiets. In einer abwechslungsreichen Singleplayer-Kampagne werden sie dabei durch eine detaillierte Open-World-Map gefьhrt, in der es abwechslungsreiche Aufgaben zu bewältigen gilt. So können neue Skipisten mit Skiliften und Seilbahnen sowie Fahrzeuge freigeschaltet werden. Durch Erfüllen der Missionen lässt sich außerdem nach und nach das Gebiet erweitern, sodass es den Gästen aus Nah und Fern ein Skierlebnis der Extraklasse bietet.

Um zu prüfen, ob alles den eigenen Ansprüchen gerecht wird, können die Spieler auch selbst die Ski anschnallen und präparierte Pisten hinunterfahren oder den Liftbetrieb eröffnen. In Alpine – The Simulation Game steht dem Spieler eine Vielzahl an Fahrzeugen zur Verfügung. Pistenraupen, Schneemobile oder winterfeste Pickups – für jede Mission ist das Passende dabei.

„Alpine – The Simulation Game bietet den Spielern ein abwechslungsreiches Simulationserlebnis in einer optisch beeindruckenden Alpen-Kulisse”, erklärt Max Rudorfer, Gründer und Geschäftsführer von HR Innoways. „Wir wollten einen sehr ausgewogenen Kompromiss zwischen Realismus und unterhaltsamen Gameplay finden, um der Plattform gerecht zu werden; das ist uns auch gelungen.” „Alpine ist der erste Skigebietssimulator für Konsole und er macht noch dazu sehr viel Spaß”, so Winfried Diekmann, Geschäftsführer von Aerosoft. „Mit seiner Mischung aus Realismus und Unterhaltung ermöglicht er einen leichten Zugang in die Welt der Simulatoren”

Alpine – The Simulation Game erscheint am 23. November 2021 zum Preis von 29,99 Euro für die PlayStation 4. Für den PC gibt es den Simulator schon zu einem Preis von 24,99 Euro. Das Simulations-Spiel ist in deutsch, englisch und 7 weiteren Sprachen verfügbar und hat keine Altersbeschränkung nach USK.

