Design, Benutzerfreundlichkeit und Akkulaufzeit:

Ankers Soundcore hat sich in kurzer Zeit eine unglaublich große Fangemeinde aufgebaut, und es ist keine Frage warum. Abgesehen vom Marketing und der fantastischen Verpackung weiß Soundcore jedoch, wie man seine Produkte ausstellt. Die zuvor herausgebrachten Soundcore Life P2, Soundcore Liberty 2 Pro, Soundcore Spirit Dot 2, Soundcore Life A1, Soundcore Liberty Air 2 Pro und Soundcore Life P3 haben alle eine hervorragende Verarbeitungsqualität – sie sehen aus und fühlen sich billiger an, als sie sind .

Der Soundcore Life P2 Mini ist keine Ausnahme – er ist wirklich gut geplant und gebaut für ein paar 40-Dollar-Ohrhörer. Das mattschwarze, eiförmige Ladegehäuse hat ein ordentliches Gewicht, eine helle schwarze Linie, um ihm ein wenig Klasse zu verleihen, und der Deckel schließt mit einem dumpfen Klicken. 3 LED-Leuchten auf der Vorderseite zeigen den Ruhezustand des Akkus des Ladekoffers an, der die Ohrhörer ausreichend 3 Mal aufladen kann, bevor sie über den USB-C selbst frische Energie benötigen.

Steuerung und Konnektivität:

Im Gegensatz zu weniger erschwinglichen Modellen aus der Serie hält sich das Life P2 Mini nicht an die erstaunliche Soundcore-App, was bedeutet, dass die Bedienelemente und Funktionen, die Sie auf den Ohrhörern erhalten, alles sind, was Sie bekommen werden. Die Touch-Steuerung ist einfach:

Doppelklicken Sie auf L oder R, um zu spielen/zu pausieren

Drücken Sie lange R, um zum nächsten Lied zu springen

Drücken Sie lange L, um zum alten Lied zurückzukehren

Dreifach-Klick auf R, um zwischen den Equalizern zu wechseln (Basic, Clarity und Bass Part)

Dreifachklick auf L, um den Sprachassistenten zu aktivieren

Audio Qualität:

Der ungewöhnliche Marketingpunkt des Life P2 Mini ist, dass er über 3 Equalizer verfügt, von denen Sie direkt über die Ohrhörer umschalten können. Unglücklicherweise ist es eine Sache von Quantität über Qualität, es sei denn, Sie sind ein großer Liebhaber von Bassstimmen.

Im Basismodus zeigt Ihnen das Life P2 Mini das erste Mal; Der mittlere Bass ist offensichtlich, sobald Sie Musik spielen. Es trägt diesen unverwechselbaren dicken Soundcore-Schlag: Es ist nicht im Handumdrehen oder präzise; Einfach, es ist immer noch stark, da sein Pony ziemlich lange anhält. Jeder Bass-Thrash rumpelt ein wenig an. Der Subbass schlägt nicht wirklich tief oder ausgearbeitet, aber in dieser Hinsicht gibt es viel Rumpeln und Mittelbasspräsenz, um ihn in den Muhen voll klingen zu lassen.

Das ist mit dem grundlegenden Audio. Klicken Sie dreimal auf den rechten Ohrhörer, und Sie wechseln in einen höhenorientierten Modus, der die tiefe Tonstärke senkt und die oberen Mitten und Höhen anführt – und viel von dieser Metallizität einlässt. Eine Audiosignatur, die für Podcasts geeignet sein könnte, bringt die Musik einfach nur mehr aus dem Gleichgewicht.

Der Bass-Voice-Modus hebt die unteren Mitten wild an (wobei farbigere elektronische Töne in fortgeschrittenen Tanzgenres betont werden) und fügt dem Audio die Hitze hinzu. Addieren Sie die durchschnittliche Detailgenauigkeit des Life P2 mini in den durchschnittlichen Tönen und die solide Links-Rechts-Trennung im Audio, und der Bass-Modus rettet den Tag.

Fazit

Es ist besser zu glauben, dass der Soundcore Life P2 mini kein großartiger Allrounder mit 3 verschiedenen Equalizern ist, und wenn Sie ein Liebhaber von Bassstimmen sind, werden Sie vielleicht die üppige Bassstimme genießen, die der P2 mini auf Sie wirft.