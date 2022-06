Red Art Games gab bekannt, in Zusammenarbeit mit Whitethorn Games eine physische PlayStation 4 Version des Spiels AGROUND zu veröffentlichen. Das Spiel ist den Genres Exploration, Base-building und Survival zuzuordnen, wobei das Spiel auf eine Pixeloptik setzt. Die physische Fassung des Titels wird neben einer englischen und deutschen Sprachausgabe auch auf Russisch und brasilianischem Portugiesisch erhältlich sein. Auch ist es auf 999 Kopien limitiert. Bestellungen können ab dem 02. Juni 2022 aufgegeben werden und bleiben so lange online, wie physische Kopien verfügbar sind.

Hier kommt ihr zum Spiel auf der offiziellen Website von Red Art Games!

Mehr zum Spiel:

Das Überleben ist nur der Anfang. Die einzige Möglichkeit für die Menschheit, eine Zukunft zu haben, besteht darin, zu den Sternen zurückzukehren und sich ihnen zu stellen. Aber es wird viel Einfallsreichtum und Hilfe erfordern, um alles wiederherzustellen, was verloren wurde, und selbst das könnte nicht ausreichen…

Aground ist ein Bergbau-/Handwerker-Rollenspiel, in dem es ein übergeordnetes Ziel, eine Geschichte und einen Grund zum Handwerken und Bauen gibt. Im Laufe des Spiels werden Sie neue NSCs erreichen, neue Technologien freischalten und vielleicht auch Magie. Werden Sie in der Lage sein, Drachen zu züchten? In den Weltraum starten? Der Himmel ist buchstäblich nicht die Grenze. Hinter seinem einfachen Äußeren verbirgt Aground eine Menge Tiefe und Überraschungen, die Sie immer wieder fragen lassen: „Was kommt als Nächstes?“