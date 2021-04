Age of Empires: Fan Preview – Alles, was Du wissen musst

World’s Edge und Relic Entertainment feiern erstmals die Age of Empires: Fan Preview und zelebrieren die leidenschaftliche Community hinter Age of Empires. Im Rahmen dessen teilen die Teams brandneue Informationen zu Age of Empires IV sowie den Age of Empires: Definitive Editions, die du im ausführlichen Blogpost auf Xbox Wire DACH nachliest.

Age of Empires: Fan Preview

Die Age of Empires: Fan Preview liefert neue Einblicke in das Gameplay von Age of Empires IV, einen Überblick über die neuen Zivilisationen und erste Details zur Kampagne des Spiels. Darüber hinaus blickst Du hinter die Kulissen von Relic Entertainment und erfährst mehr zu künftigen Updates von Age of Empires II: Definitive Edition sowie Age of Empires III: Definitive Edition. Im umfassenden Blogpost auf Xbox Wire DACH liest Du alle Informationen nach und erfährst außerdem erste Details zur Beta von Age of Empires IV.

Im Virtual Village werden die Feierlichkeiten fortgeführt. Dort findest Du weiterführendes Informationsmaterial zu den Ankündigungen und schaust Dir neues Videomaterial zu Age of Empires IV an. Zusätzlich findest Du hier ein Interview mit dem Entwicklerteam hinter Age of Empires und erfährst in unserem Video alle wichtigen Informationen rund um das Age of Empires: Fan Preview.

