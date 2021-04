Es handelt sich zwar nicht um einen neuen Titel für die Nintendo Switch, dennoch werden die Sammler unter euch sich freuen: Abzû kommt als physische Fassung für die Hybridkonsole! Allerdings hat das Ganze einen kleinen Haken.

Heutzutage schafft es nicht jedes Spiel in die Regale der Geschäfte, sodass viele Titel lediglich digital erhältlich sind. So trifft es auch auf Abzû für die Switch zu. Aber zumindest in diesem Fall gibt es wieder mal eine Ausnahme, denn der Publisher Super Rare Games bietet bald einige physische Kopien des Spiels zum Kauf an. In weniger als 24 Stunden könnt ihr euer Glück versuchen und euch entweder die Standardversion oder gleich die Steelbook-Variante versuchen zu sichern. Natürlich müsst ihr dabei bedenken, dass zu den genannten Preisen noch Versand und gegebenenfalls Zollgebühren dazukommen können. Ob es euch das Ganze wert ist, liegt natürlich bei euch.

Der Countdown läuft

Wenn euch das Sammelfieber gepackt habt und ihr Spiele lieber in der Hand haltet, könnt ihr den Countdown bis zum Release auf der Storeseite verfolgen. Derzeit sind es noch knapp 22 Stunden, entsprechend geht die Vorbestellung morgen gegen 19 Uhr los.

Natürlich erhaltet ihr neben der Cartridge noch weitere Extras dazu. Egal ob Steelbook oder nicht, die Innenseite der Hülle wird von einem hübschen Artwork verziert. Außerdem erhaltet ihr ein Boosterpack mit drei Sammelkarten, eine farbige Anleitung sowie ein paar Sticker dazu. Abzû ist regionsübergreifend auf diversen Sprachen – inklusive Deutsch – spielbar. Ihr solltet euch also keine Sorgen machen, was die Sprache des Spiels angeht.

Da es sich um eine limitierte Veröffentlichung handelt, gibt es natürlich einen großen Haken an der Sache. Während von der normalen Edition nur knapp 3000 Stück zur Verfügung stehen, sind es bei der Option mit Steelbook nur 2000.

Die Tiefen des Meeres

In Abzû taucht ihr ab in eine wunderschöne Unterwasserwelt voller majestätischer Wesen. Lasst euch entspannt durch die atemberaubenden Landschaften unter der Wasseroberfläche gleiten oder gebt eurem inneren Akrobaten die Gelegenheit, sich auszutoben und kunstvolle Bewegungen zu vollführen. Beobachtet die Bewohner der See und interagiert mit tausenden von Fischen in Schwärmen. Taucht ab ins Herz des Ozeans, wo alte vergessene Geheimnisse verborgen liegen. Aber seid vorsichtig, denn in den Tiefen schlummern auch Gefahren.