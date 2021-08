Abandoned – Bilder aus dem angeblichen Silent Hill geleaked

Abandoned ist das neue Silent Hill. Abandoned ist das neueste Werk von Hideo Kojima. Abandoned ist ein neuer Teil der Metal Gear Solid Reihe. Das ist nur eine kleine Auswahl, was die Gerüchteküche von Blue Box Game Studios Abandoned derzeit zu bieten hat. Das mysteriöse Spiel ist somit einem großen Druck ausgesetzt und damit auch gezwungen ein gutes Spiel abzuliefern. In diesem Beitrag wollen wir nun aber nicht auf Gerüchte eingehen. Sogar im Gegenteil: Ein User hat dem Anschein nach Bilder des Spiels von Hasan Kahramans PSN Profil gedownloadet.

Der Twitter-User @JoeMiller101 hat folgenden Tweet veröffentlicht:

Leaked images from Blue Box Game Studios mysterious game! 👀Supposedly someone has managed to extract them from Hasan Kahraman's profile on PSN.#abandonedps5 #PS5 #SilentHill pic.twitter.com/g7ZHXawrb2

— Joe Miller (@JoeMiller101) August 4, 2021