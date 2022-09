Jetzt aber flott in die Küche und weg vom Schreibtisch – zumindest für ein paar Minuten. Auch die besten Zocker müssen mal was essen. Wir verlosen unter allen Teilnehmern zwei Gamer´s Kitchen Kochbücher. Ein Dank geht dabei an die beiden Autoren Fabian Goerigk und Rafael Pranschke die uns die beiden Exemplare zur Verfügung gestellt haben.

Und so macht ihr mit: Zaubert uns ein drei Gänge Menü und schickt die Fotos direkt an uns….. na gut….. wir übertreiben ein wenig : Wir machen es etwas einfacher. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Kochen“ an mach-mit-bei@games-mag.de und sagt uns warum gerade ihr dieses Kochbuch gewinnen müsst. Die coolsten Einsendungen gewinnen dann jeweils ein Exemplar von Gamer´s Kitchen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. Oktober um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.