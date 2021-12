Aaero: Complete Edition erscheint bei Strictly Limited Games

Und wieder hat der in Stuttgart ansässige Publisher Strictly Limited Edition eine weitere physische Version im Store, auf die sich wohl bereits viele Fans freuen. Aaero heißt das Spiel und wird als Complete Edition für die Nintendo Switch erscheinen. Wie üblich wird es neben einer Standard-Version auch eine Special Limited Edition geben, die einige besondere Inhalte mit sich bringt. Dieser rhythmische Rail-Shooter verbindet Highspeed-Sci-Fi-Schießaction mit einem unglaublichen lizenzierten EDM-Soundtrack zu einem einzigartigen, berauschenden audiovisuellen Erlebnis, das von der Presse und den Spielern bei der Veröffentlichung viel Lob erhielt. Weiterhin wird Aero von Mad Fellows entwickelt, die gerade einmal 2 Entwickler beherbergen.

Aaero: Complete Edition enthält alle DLC-Inhalte in einem Paket. Die Vorbestellungen beginnen am Sonntag, den 19. Dezember um Mitternacht.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Strictly Limited Games!

Über Aaero:

Rase in einem stylischen Raumschiff durch atemberaubende, futuristische Umgebungen und folge dabei Lichtbändern, die die EDM-Songs visualisieren, während du Hindernissen ausweichst, herannahende Feinde eliminierst und epische Bosskämpfe überwindest. Das Spiel lässt sich wie ein Twin-Stick-Shooter steuern, wobei der linke Stick das Raumschiff steuert, das sich entlang des musikalischen Bandes bewegen muss, und der rechte Stick zum Anvisieren der Gegner dient. Wenn du gut spielst, erhöht sich dein Punktemultiplikator und du kannst in der Bestenliste auf die Jagd nach dem Highscore gehen, was eine zusätzliche Dosis Adrenalin bedeutet.

Features:

Steuere dein Raumschiff durch dynamische Umgebungen, überwinde Hindernisse und kämpfe gegen Feinde und monströse Boss-Kreaturen, alles synchronisiert zu einem krachenden Soundtrack.

Erlebe ein einzigartiges Geschwindigkeitsgefühl und einen Tunnelblick, während sich die Levels um dich herum verformen und drehen und dabei Musik, Gameplay und Grafik perfekt miteinander verbinden.

Erlebe lizenzierte Musik von Superstars des EDM-Genres, darunter Noisia, Flux Pavilion, Katy B, Neosignal, Astronaut, Barely Alive und viele mehr.

Fliege durch 21 verschiedene Levels, die alle sorgfältig auf die Musik abgestimmt sind.

Vier Spielmodi – Normal, Fortgeschritten, Meister und Chill-out (ein entspannter, übungsorientierter Modus).

Aaero: Complete Edition für Nintendo Switch enthält alle zusätzlichen DLC-Inhalte in einem Paket: das 1000DaysWasted: Drum & Bass Pack, das Monstercat Pack sowie die Comet-, Phaser- und Sol-Schiffsskins.

Über die Special Limited Edition:

Die Special Limited Edition ist auf 1.800 Exemplare für Nintendo Switch zum Preis von 49,99€ limitiert und enthält viele coole Sammlerstücke im EDM-Festival-Stil:

Nintendo Switch-Spiel

Spezielle Limited Edition-Box

Buntes Spielhandbuch

Stylischer Raumschiff-Aufsteller aus Acryl

Armband im EDM-Festival-Stil

Eintrittskarte im EDM-Festival-Stil (Replik, einzeln nummeriert)

Poster im EDM-Konzert-Stil (DIN A3)

Aaero-Logo-Stoffaufnäher

Flaschenöffner

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games erhältlich: www.strictlylimitedgames.com.

Über Mad Fellows

Mad Fellows ist ein unabhängiges Mikro-Studio, das 2013 gegründet wurde. Paul Norris und Dan Horbury sind Branchenveteranen, die seit 2001 hochkarätige Videospiele entwickeln. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Konsolenentwicklung und haben an erfolgreichen Franchises wie Guitar Hero, DJ Hero, Colin McRae Rally, ToCA Race Driver und vielen anderen gearbeitet.