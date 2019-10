A Year Of Rain – Team-RTS startet am 06. November in den Early Access

Publisher und Entwickler Daedalic Entertainment hat bekanntgegeben, dass das neue Team-RTS A Year Of Rain am 06. November 2019 in den Early Access via Steam geht. Passend dazu wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht welchen ihr am Ende der News findet.

Weitere Neuigkeiten

Zusätzlich zum neuen Trailer hat Daedalic auch erste Details zur Story und der harten und brutalen Welt, in der A Year Of Rain spielt, bekanntgegeben. Die karge Umgebung bietet nur wenige Ressourcen, um die zäh gerungen wird. Der Kampf ums Überleben und die Trommeln des Krieges sind das Einzige, was die Bewohner dieser Welt kennen.

Zwei Freunde – ein Paladin der Morgensonne und der Sohn einer mächtigen Adelsfamilie – machen sich auf, den Kreislauf zu durchbrechen und dem vom Krieg gebeutelten Landen Frieden zu bringen.

A Year Of Rain erzählt die Geschichte der beiden: Von den Opfern, die sie bringen müssen, um eine bessere Zukunft zu gestalten und der Gegenwehr, der sie sich ausgesetzt fühlen, sei es durch diejenigen, die ihre Vorstellung von Zivilisation nicht teilen, oder durch diejenigen, die untot sind und deren Kampf ewig währt.

Trailer: