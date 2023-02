Die Toaru Ossan no VRMMO Katsudki (A Playthrough of a Certain Dude’s VRMMO Life) Light-Novel-Serie von Howahowa Shiina und Yamaada ist das Ausgangsmaterial für eine neue kommende Anime-Fernsehserie. Dies wurde am Freitag von AlphaPolis angekündigt. Ein Teaser-Bild zur Serie wurde mit der Ankündigung online gestellt.

Die Light-Novels wurden erstmals 2014 von AlphaPolis veröffentlicht. Das 27. Buch der Reihe wird am 20. Februar verfügbar sein. Shūya Rikudō brachte die Manga-Adaption 2014 heraus. Der 10. Band des Mangas wird am 21. Februar erscheinen.

Mehr zur Geschichte:

Eine neue Art von VRMMO namens „One More Free Life Online“ ist erschienen. Er loggt sich als Avatar eines kleinen Jungen namens „Earth“ ein. Taichi Tanaka (38, ledig) hat einen normalen Bürojob und spielt in seiner Freizeit gerne Videospiele. In einer Welt, in der der Spieler tun und lassen kann, was er will, beschließt er, eine Fähigkeit zu erlernen, die als nutzlos eingestuft wurde! Er stellt Tränke her, deren Herstellung viel zu mühsam ist, kocht Essen, das viel zu gut ist, und benutzt bizarre, originelle Waffen, um Monster zu jagen… Ein Abenteuer-Manga über einen gewöhnlichen Mann mittleren Alters, der sein VRMMO-Sandbox-Spiel genießt!

Quellen: Anime News Network, AlphaPolis, Comic Natalie // © 椎名ほわほわ・アルファポリス/とあるおっさんのVRMMO活動記製作委員会