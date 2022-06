Focus Entertainment hat beim Focus Showcase den Erscheinungstermin von A Plague Tale: Requiem, der Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten A Plague Tale: Innocence von Asobo Studio und Focus Entertainment, enthüllt:

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober 2022. Zur Ankündigung gab es einen extended Gameplay-Trailer sowie den Startschuss für die Vorbestellungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Ein Duo auf der Flucht, das es in sich hat

In einer neuen erweiterten Gameplay-Sequenz folgst du Amicia und Hugo auf ihrem Weg durch einen riesigen Steinbruch, der von Soldaten überrannt wird, die sie gefangen nehmen wollen. Zum Glück hat das Duo viele neue Tricks in petto und scheut sich nicht davor, sich die Hände schmutzig zu machen. Wir werden sehen: Alles hat sich weiterentwickelt! Die Spieler erwartet eine herzzerreißende Reise in eine brutale, atemberaubende Welt – und die Konfrontation mit der Entscheidung wie hoch der Preis für die Rettung der Menschen die man liebt, in einem verzweifelten Kampf ums Überleben ist.

A Plague Tale: Requiem ist ab sofort vorbestellbar

Seit der Enthüllung beim Focus-Showcase sind die Vorbestellungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC offiziell angelaufen. Gleichzeitig wurde das Veröffentlichungsdatum für den 18. Oktober für alle Plattformen bekannt gegeben.

A Plague Tale: Requiem wird am 18. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und als Cloud-Version für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird auch Day One mit Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud verfügbar sein.