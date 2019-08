Den meisten ist Audio-Technica eher weniger ein Begriff. Wer sich mit Musik oder Audio-Technik beschäftigt, kennt die japanische Firma schon längst, denn der Name steht für Qualität. Dass Audio-Technica nicht nur im professionellen Audio-Bereich überzeugen kann, sondern auch im Gaming, zeigt das ATH-G1WL Wireless Gaming Headset.

Ein eleganter Auftritt

Beim ersten Öffnen des Pakets zeigt sich, dass man für sein Geld einen umfangreichen Lieferumfang bekommt. Neben dem Headset, Micro-USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung und dem abnehmbaren Mikrofon, gibt es noch ein paar Ersatzpolster für die Kopfhörer obendrauf. Mit einer Mischung aus schwarzem Plastik und edlem Metall macht das Headset einen sehr hochwertigen Eindruck. Ohne quietschen und Klappern lässt es sich aufsetzen und sitzt dank Ohr und Kopfpolsterung aus Kunstleder sehr bequem. Selbst bei stundenlangen Gaming-Sessions gibt es keine Probleme mit dem ATH-G1WL auf dem Kopf. Das Mikrofon lässt sich auf der linken Seite des Headsets per 3.5mm Anschluss befestigen und kinderleicht abnehmen. Auf genau dieser Seite befinden sich auch die Steuermöglichkeiten für Lautstärke, Surround-Sound, Mikrofon-Monitor, Stummschaltung und Power.

Einzigartige Einstellmöglichkeiten

Wie eben beschrieben, bietet das ATH-G1WL einige Features, die wirklich sehr beeindruckend sind. Zum einen ist es schon sehr imposant wie schnell sich das Headset mit dem USB-Empfänger verbindet. Wenn das Gerät einmal angeschlossen ist, kann man am Volume-Rad nicht nur die Lautstärke einstellen, sondern auch per Knopfdruck zwischen Stereo und Surround-Sound wechseln. Neben diesem Regler befindet sich das Micro-USB-Port zum Laden des Headsets. Mit bis zu 15h Laufzeit kommt dieser eher selten zum Einsatz. Direkt neben dem Port befindet sich der Monitor-Knopf. Für mich ein absolutes Highlight, da ich mich beim Reden durch das Headset gern selbst höre. Der Monitor leitet das gesprochene Wort vom Mikrofon direkt an die Hörmuschel weiter. Via Lautstärke-Regler kann man dabei einstellen wie stark der Monitor aktiv sein soll. Von der eigenen Stimme bis zur kompletten Umgebung ist alles einstellbar.

Der Kampf mit dem Mikrofon und das Happy End

Etwas verwirrend fand ich aber ehrlich gesagt die Einrichtung des Mikrofons. Ich bin fast schon verzweifelt, da das Mikrofon keinen Ton ausgegeben hat. USB-Empfänger raus und wieder rein, Headset aus und wieder an, Mikro dauernd ausgetauscht. Keine Lösung, obwohl das Mikrofon doch gar nicht gemuted war. Seltsamerweise musste ich den Schalter auf „off“ stellen, damit das Mikrofon einen Sound ausgibt. Versteh das mal einer….

Einmal angeschlossen klingt das Mikrofon sehr gut. Mit Abstand ist es das beste Mikrofon an einem Wireless Headset, das ich testen konnte. Damit ihr eine Vorstellung davon habt, habe ich euch eine Audio-Datei da gelassen.

Zocken wie mittendrin

Das ATH-G1WL hat natürlich nicht nur ein starkes Mikrofon, sondern auch einen exzellenten Klang. Mit einem großen Dynamikumfang macht das zocken und auch schauen von Filmen und Serien wahnsinnig viel Spaß. Durch die Surround Funktion fühlt man sich wie mitten im Geschehen. Egal ob Motor-Sounds in Forza, Steps in Counter-Strike oder Stadion-Feeling in FIFA, das Headset zeigt in jeder Situation, dass es von den Audio-Experten Audio-Technica kommt. Für die Technik-Nerds unter euch, gibt es hier eine Übersicht bzgl. der Fakten zum Headset.

Typ Closed-back-Dynamik Treiberabmessung 45 mm Frequenzbereich 5 – 40.000 Hz Empfindlichkeit 101 dB/mW Impedanz 45 Ohm Batterie DC 3,8 V Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) Gewicht Ca. 290 g (ohne Mikrofon) Beiliegendes Zubehör • Abnehmbares Mikrofon

• Ladekabel (2,0 m/USB-Typ A zu Mikro USB-Typ B)

• 1 Satz ersetzbare Ohrpolster

• Windschutz Mikrofon Typ Kondensator Mikrofon Richtcharakteristik Hyperkardioid Mikrofon Frequenzbereich 30 – 20.000 Hz Mikrofon Empfindlichkeit -43 dB (1V/Pa bei 1 kHz) Charging Time Ca. 7 Stunden Operating Temperature 5 °C bis 40 °C

Quelle: audio-technica

Bilder: audio-technica