7th Sector, Gewinner des Best Indie Game Award (DevGAMM 2019) und dem Excellence in Visual Art Award (DevGAMM 2019), bekommt von Strictly Limited Games zwei limitierte Edition spendiert, welche beide nur beschränkt erhältlich sein werden. Zum einen kündigte der deutsche Publisher mit der limitierten Edition eine klassische Variante an, während die Special Limited Edition noch einige Extras beinhaltet. Beide Varianten werden sowohl auf der PlayStation 4, wie auch der Nintendo Switch erhältlich sein. Die Vorbestellung beginnt am 27. Februar 2022 und wird so lange anhalten, bis alle Kopien vergriffen sind.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Strictly Limited Games!

Die Limited Edition wird für 29,99 € erhältlich sein und ist auf 2.500 Exemplare für Nintendo Switch und 1.500 Exemplare für PS4 begrenzt. Die Special Limited Edition wird für 49,99 € erhältlich sein und ist auf 1.500 Exemplare für Nintendo Switch und 800 Exemplare für PS4 begrenzt.

Inhalte der Special Limited Edition:

Exklusive Sonderbox in limitierter Auflage

Original-Soundtrack-CD

Umkehrbares Poster

2er Set Magnete

3 Acryl-Kunstkarten

Satz von 5 Postkarten

2 Aufkleber

Bunte Spielanleitung

Über das Spiel:

Das in einer Cyberpunk-Welt angesiedelte Adventure-Puzzle-Spiel des Ein-Mann-Teams/Entwicklers Sergey Noskov bietet dem Spieler eine stimmungsvolle und dystopische Welt, in der es viel zu entdecken gibt. Stets begleitet von einem fesselnden Soundtrack, der die düstere Atmosphäre des Spiels unterstreicht. Während Sie verschiedene einzigartige Rätsel lösen und Informationen sammeln, erfahren Sie immer mehr über die Welt und ihre Geschichte. Du schlüpfst in die Rolle mehrerer “Charaktere” mit individuellen Fähigkeiten, die dir die Möglichkeit geben, verschiedene Geräte und Maschinen in dieser Welt zu bedienen. Sie beginnen als Funke in einer Stromleitung und durchqueren im Laufe des Spiels verschiedene Bereiche. Schließlich steuern Sie Drohnen oder Roboter, um Rätsel zu lösen, bis Sie eines von vier verschiedenen Enden erreichen, die von Ihren Entscheidungen und Aktionen abhängen.

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games erhältlich: www.strictlylimitedgames.com.