6 Tipps um deine Social Media Profile so privat wie möglich zu machen

Mehr als 3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt benutzen mindestens einmal im Monat soziale Medien. Und diese Zahl wächst weiterhin rasant: Der 2018 Global Digital Berichtsreihe zufolge ist die Anzahl der Benutzer der Top-Plattform in allen Ländern um fast 1 Mio. pro Tag gestiegen.

Obwohl soziale Medien in unserem alltäglichen Leben eine außergewöhnliche Rolle spielen, warnen Sicherheitsexperten vor den weiterhin oft unterschätzten Gefahren. Das letzte Jahr hat einige eklatante Sicherheitslücken der sozialen Plattformen im Hinblick auf Privatsphäre und Datenschutz offenbart. Man denke an den Facebook und Cambridge Analytica Skandal, Quora oder auch die vorangegangenen Pannen bei LinkedIn und Snapchat.

“Soziale Medien haben sich in den letzten Jahren ziemlich verändert”, sagt Daniel Markuson, Digital Privacy Expert bei NordVPN. “Es fing alles mit dem Start von MySpace in 2003 und dann Facebook in 2004 an. Innerhalb von 15 Jahren haben soziale Plattformen unsere Kommunikation mit Familie und Freunden, Unterhaltung, Arbeit und auch Shopping grundlegend verändert. Sie haben die Welt wie wir sie kennen revolutioniert, das muss man anerkennen.”

Cyberstalking, Social Profiling, die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte und unbefugte Durchsuchungen sind dem NordVPN Digital Privacy Expert zufolge die größten Risiken für die Privatsphäre im Zusammenhang mit der Aktivität auf sozialen Plattformen.

Selbst wenn man sich über diese Gefahren für die eigene Privatsphäre keine Gedanken macht (obwohl man das sollte), möchte man wahrscheinlich dennoch zumindest verhindern, dass potenzielle Arbeitgeber die Party-Fotos vom letzten Wochenende sehen können. Hinzu kommt, dass Internetsicherheit, in Zeiten von wachsender Überwachung durch Regierungen und Unternehmen in vielen Ländern, ein immer wichtiger werdendes Thema ist. Und es gibt keine Garantie, dass die eigenen Daten wirklich sicher sind und nicht in den falschen Händen landen.

6 Tipps um in sozialen Medien privat und sicher zu sein

Nichtsdestotrotz kann man seine Privatsphäre auf sozialen Plattformen in gewissen Maßen beeinflussen und schützen. Profile auf sozialen Medien zu schützen, aber gleichzeitig aktiv zu sein klingt zunächst vielleicht nach viel Aufwand. Wenn man weiß, wonach man suchen und welche Probleme beheben muss, wird aber alles viel einfacher.

Starke, einzigartige Passwörter benutzen

Das beliebteste Passwort ist… ‘passwort’. Viele Leute sind heutzutage mit der Anzahl der Accounts und Passwörter überfordert und machen es sich daher einfach. Das sollte man nicht machen! Passwörter sollten regelmäßig geändert werden und aus einer Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen bestehen. Wenn man zum Beispiel in der Hauptstraße wohnt, könnte man ‘H4uptStrasse!’ als Passwort verwenden.

Zwei-Faktor-Authentisierung benutzen

Zwei-Faktor-Authentisierung oder zumindest Login Verifizierung sollte Standard sein. Dieses Feature bringt eine extra Portion Sicherheit, da es einen weiteren Authentisierungsschritt nach der Eingabe des Passworts verlangt. Dabei wird es zur zusätzlichen Last, sondern fragt nur nach der Authentisierung, wenn man sich von einem neuen Gerät einloggt.

Vorsicht vor Phishing Betrug

Man bekommt eine Nachricht, dass der eigene Account gehackt wurde und man nur den nachfolgenden Link anklicken muss, um den Account wiederherzustellen. Man klickt den Link an, gibt seine Login-Daten ein und voilà – schon wurde man gehackt. Die Nachricht war gefälscht und die Website hinter dem Link auch, was einem aber erst bewusst wird, wenn die Informationen schon gestohlen wurden. Die goldene Regel: Niemals Links leichtfertig anklicken, vor allem in E-Mails deren Absender man nicht kennt.

Zugang für Apps von Drittanbietern widerrufen

Im Laufe eines Social Media “Lebens” hat man wahrscheinlich viele Apps von Drittanbietern benutzt, zum Beispiel diverse Spiele, Fotobearbeitungsapps, etc. Es lohnt sich zu überprüfen, ob einige mittlerweile nicht mehr benötigte Apps immer noch Zugriff oder diverse Rechte auf dem Account haben. Jegliche nicht mehr genutzte App sollte natürlich auch keine Rechte mehr haben, auf jegliche Daten zuzugreifen.

Einstellungen der Social Media Accounts

Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und andere soziale Plattformen bieten Einstellungen bezüglich der Privatsphäre an. Hier gibt es normalerweise einige Möglichkeiten einzustellen, wer die geteilten Status Updates, Fotos, check-ins, etc. sehen kann und ob das Profil auch für Suchmaschinen außerhalb des Netzwerkes sichtbar ist. Ratsam ist auch, Inhalte zu teilen ohne gleich jedes Detail preiszugeben. Man sollte sich gut überlegen, ob man Geotags unbedingt nutzen und so allen Followern den Standort seines Hauses preisgeben will.

Ein VPN benutzen

Zu guter Letzt ein Tipp für alle, die öffentliche WLAN-Netzwerke nutzen. Viele von uns nutzen soziale Medien, um auf dem Weg zur Arbeit oder an der Bushaltestelle etwas Zeit totzuschlagen oder zum Beispiel ein Foto aus dem Lieblings-Café um die Ecke zu posten. Öffentliche WLAN-Netze sind allerdings anfällig und man riskiert durch das Einloggen die Sicherheit des Accounts. Ein VPN Service wie NordVPN kann hier die Lösung sein, da er den Datenverkehr verschlüsselt und die Identität und persönliche Informationen vor Hackern und Identitätsdieben schützt.